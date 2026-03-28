スリーピースバンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」の藤井怜央が２８日、大阪・グランフロント大阪のイベント「ＭＵＳＩＣ ＢＵＳＫＥＲ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ＩＮ ＵＭＥＫＩＴＡ」のＢＬＵＥ ｓｔａｇｅで行われた「ＳＵＰＥＲＦＩＮＥ ＳＵＮＤＡＹ」（日曜午前７時＝ＦＭ８０２）の公開収録に出演した。

２０１６〜１７年頃に東京・渋谷で週３回ほどストリートライブを行っていたという藤井は「大阪でも何度かトライしようとしたんですが、なかなかできず」と吐露。

続けて東京の路上で経験した苦労話を語ったが「大変なことだらけでしたけど、そこで出会えた人もたくさんいるし、メンタルがすごく鍛えられた。いい経験だった」と振り返った。

この日、仮設ステージにキーボードを持ち込んだ藤井は、楽曲「心音」とヒット曲「幾億光年」を歌唱、本物によるストリートライブに道行く人も足を止め、その美声に聞き入っていた。

歌い終えた藤井は「本物でーす」と言いながら手を振り、久しぶりのストリートライブに「気持ちよく歌わせていただきました」と笑顔を見せた。

同番組のＤＪ浅井博章に「春トーク」をリクエストされると、神戸・三ノ宮の予備校に姉と二人暮らしをしながら通った日々や、大阪の観光地を彼女とデートした話をぶっちゃけ。「（社会人１年目の）姉と切磋琢磨しながら過ごした」としみじみ。

今秋にメジャー３ｒｄアルバムをリリース。さらに海外３都市（香港・台北・ソウル）を含む全１４公演の全国ホール・ツアーを開催するとのことだが「秋に出すアルバムを引っさげてのツアーになる。そのアルバムの曲をこれから作って行って…」とポロリ。

それを聞き逃さなかった浅井は、思わず「まだできてない！」とツッコミ。観客からも「えっ」と驚きの声がもれた。

しどろもどろになった藤井は「新年度から、頑張ろうと思って…」と弁解し、笑いが起きていた。

この日収録した内容の一部は、４月１２日午前９時台にオンエア予定。