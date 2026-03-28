暮らしの必需品が十分そろっている50代。これからはものを買いたすだけでなく、厳選して長く愛用したいところです。ここでは「使い古したバッグ類」をおしゃれに活かせるアイデアを紹介。スカーフやストラップを組み合わせたりと手軽にできるひと工夫を、元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）にお聞きしました。

「今あるもの」を長く愛するようになった

暮らしに必要なものがひととおり家にある50代。これからはものを厳選しようと心がけています。今あるものを再確認し、使えるものはなるべく工夫して愛用するつもりです。

【写真】バッグのひもはスマホ用ストラップに

先日は家にあるバッグを見直しました。一度バッグをすべて出して、デザインが見えやすいように再び収納。前よりも選びやすくなり、取り出しもラクになりました。

同時にバッグが家にいくつあるのかチェック。整理しながら、思わず「バッグはもう買わなくてもよいのでは？」とつぶやいていました。

スカーフを持ち手にして、おしゃれなバッグが誕生

収納を見直すついでにバッグをひとつ手放しました。気に入っていたのですが、よく見ると持ち手の根元が切れそうになっていたのです。

その中には濃いオレンジのバッグインバッグが入っていました。やや重さを感じるので、この先ほかのバッグに入れる機会はなさそうです。ただ、状態はとてもきれい。好きな色なので、持ち手があったら使えそうと考えました。

そこで、家にあったボウタイスカーフをハンドル（持ち手）にしてみました。

アレンジ方法はシンプルで、両脇についている金具にボウタイを結びつけただけ。気分によってスカーフを結び直せるので満足しています。スカーフを二重にして持ち手を短くしても、おしゃれな雰囲気になりますよ。

バッグのヒモはスマホ用のストラップにした

ほかにも使えるものを発見しました。それがストラップがわりになるバッグのヒモです。

いつも「スマホを忘れた、見つからない」と騒いでいる私。娘たちがスマホ用のショルダーストラップを買ってくれて重宝していましたが、最近ひとつ壊れてしまいました。

スマホストラップは引っかけるフックさえあれば取り外し可能。それならば、「同じように使えるアイテムが家にもあるのでは」と考えました。

そこで思い当たったのが、ミニバッグやポーチ・サコッシュ類。ヒモを外してクラッチバッグにできるものもあります。わが家にもヒモを外せるバッグが2つあったので、早速つけ替えてみました。

使ってみて驚いたのですが、ヒモの長さがジャストフィット。身長170cmの私が使うと、ちょうど腰骨のあたりでした。市販のストラップではスマホがウエスト付近に当たることも多かったので、つけ替えて正解でした。また、その日の服装に合わせて色を変えることもできるので、ファッションの楽しみがまたひとつ増えました。

50代のこれからは、今あるものも活かしながらおしゃれをしていこうと思います。