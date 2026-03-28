猫ちゃんの等身大パネルを使って、アテレコしながら猫に話しかけてみたら…？元気のないお返事と困り顔が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で高評価が18万件を突破し、「困り顔ながら律儀にお返事する小八ちゃんがかわいいのなんの♡♡」「朝から死ぬほど笑いました♡」といった声があがりました。

【動画：愛猫そっくりの『等身大パネル』を使って話しかけてみたら…まさかの光景】

仲が悪い猫ちゃん兄弟♡

Instagramアカウント「@deguchikohachi」に投稿されたのは、「板小八」くんの口を動かしてアテレコする飼い主さんに、やや引き気味になりながらもお返事をしてくれる、猫の「小八」くんの姿をおさめたリールです。

現在13歳の小八くんは、弟分のキジトラ「文六」くんと暮らしていますが、ふたりはとても仲が悪いのだそう。その仲の悪さは、飼い主さんが「少しでもいいから仲良くなって欲しい」と願うあまり、絵本を出版してしまうほどなのだとか。

板小八くんの隣で…？

そんな小八くんはある日、自分そっくりな等身大パネル「板小八」くんの隣で、とても困った顔をしていたのだとか。というのも、板小八くんはお口が動く仕様になっており、飼い主さんがそのお口をパクパクと動かしながら、アテレコをして小八くんに話しかけていたのだそう。

小八くんは困ったお顔で、隣の板小八くんのことは一切見ることなく、「小八ちゃん」と呼びかけられるたびに、元気のないお返事をしていたといいます。

バージョンアップしました

飼い主さんがこのパネルを制作したのは7年前で、当時と比べて小八くんの体がボリューミーになったそう。そこで、板小八くんの両脇に板を継ぎ足して、現在の体型を再現したのだとか。

本物と違い、片方なくなった牙はそのままにしてあるそうですが、リアルすぎる自分の分身に、小八くんは終始戸惑っていたといいます。現在は板文六くんも制作中とのことで、その完成が今から楽しみです。

板小八くんのクオリティの高さと、本物の小八くんの困り顔が大反響を呼んだこの投稿。視聴者からは「「コレは付き合わないかんやつなん？」ってお顔が可愛い」「付き合ってくれる優しいねこちゃんww」「絶対に見ないようにしてるのがwwww」「素晴らしいですねw口元の作りがどうなっているのか気になりますw」「音なし画像だけでも困惑感が伝わってきますw可愛すぎる♡」「本人困惑w」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@deguchikohachi」では、困り眉毛が可愛い小八くんと、パンこねで秋の訪れを教えてくれる文六くんの、クスッと笑える日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@deguchikohachi」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。