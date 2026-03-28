今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるカギしっぽの黒猫ちゃん。個性的なしっぽの動かし方が、注目を集めました。投稿はThreadsにて、21万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。

【動画：カギしっぽの黒猫→しっぽの動きがフリフリではなく…独特な『動かし方』が可愛すぎる】

これからはフリフリじゃない。パクパクだ

今回、Threadsに投稿したのは「うちニャンズ」さん。登場したのは、猫のサムちゃん。可愛いカギしっぽを持つ黒猫ちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、サムちゃんが自慢のカギしっぽを揺らしているときの様子。ただ、しっぽをフリフリ揺らしていた…だけではありません。なんと、そのカギしっぽ、まるで口がパクパクしているように動いていたのです。

実はサムちゃんのカギしっぽは複雑に折れ曲がっているタイプな模様。投稿主さん曰く、ZというよりΣという感じみたいで、嬉しいときやご機嫌なとき、今回みたいにパクパクしがちみたいです。

幸せカギしっぽにほっこり癒された猫好きたち

サムちゃんの可愛くて幸せ溢れるカギしっぽ。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「猫又。素晴らしいしっぽですね」「幸せを引っ掛けるじゃなくて、掴み取ってきてくれそうな素敵な尻尾ですね」「かぎしっぽねこは幸せひっかけてくるっていうけどこの子はパクっと連れてきそうだね」などの声が多く寄せられていました。幸せをパクパク食べていそうなサムちゃんのカギしっぽを見て、心が和んだ方も多そうです。

Threadsアカウント「うちニャンズ」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。愛くるしい猫ちゃんたちの投稿はどれも猫好きにはたまりません。

写真・動画提供：Threadsアカウント「うちニャンズ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。