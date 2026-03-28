パンケーキ投稿の日清製粉ウェルナ、本社屋上に巨大な大谷広告が登場

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）の開幕戦から2連勝。大谷翔平投手は連日「1番・DH」で出場し出塁を続けている。大きな一発が待ち望まれる中、東京のど真ん中には巨大な“大谷翔平”が登場し話題となっている。

高さ9.4メートル、幅14.4メートルという巨大なサイズで、パスタを口に運ぶ大谷が微笑んでいる。東京のど真ん中、神田錦町に登場したのは、大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナの巨大広告。3月中旬から本社屋上への掲出を、大谷が登場する新たなものに切り替えた。

同社の看板商品で、パスタカテゴリーNo.1「マ・マー」ブランドのパスタをおいしそうに食べる大谷と、赤いエプロン姿の大谷を目立つところに登場させた理由を同社は「3月に発表した新CMメッセージ『食と進め。ウェルナ。』を掲げ、食の大切さや楽しさ、そして食の可能性を探求し続ける当社の企業姿勢を表現しました」と説明している。

同社のXでは昨季、大谷が本塁打を1本打つたびに積みあがるパンケーキの投稿が話題となった。今春のワールド・ベースボール・クラシックでも3本の本塁打が飛び出すたびに、春らしい趣向を凝らしたパンケーキの投稿を行っている。シーズン初アーチが出た際の行動もまた、話題を集めそうだ。



（THE ANSWER編集部）