もっと早く知りたかった（泣）【セリア】大人買いしたくなる可愛さ♡「シール」

大人も子どもと一緒に楽しめる、“シル活”。可愛いシールや珍しいシールを集めたり、交換したりして楽しんでいる人が多いようです。シールは、手帳やノートをデコレーションしたり、ラッピングをおしゃれに仕上げたりと、日常でもさまざまな活用法があるところも魅力。今回は、100均で買ったとは思えないクオリティとデザインの、【セリア】のシールをご紹介します。

可愛いがギュッと詰まった立体キラキラシール

光の当たり具合によって色の見え方が変わったり、ぷくっと丸い立体感や柔らかなパステルカラーでセンス抜群の「デコレーションシール ハート 大」。シール1つのサイズは、縦横約1.8cmあるので、ノートや手帳に1枚貼るだけでも印象が変わりそう。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、「シール売り場ではなく、ハンドメイドコーナーに売っていました」とのこと。

可愛いキャラクターのシールにも注目

「かわいいっ」と、@gnm.aoさんが紹介するのは「ぷくっとシール」。たてごとアザラシがモチーフの「しろたん」と、【サンリオ】のキャラクターユニット「はぴだんぶい」の、さまざまなポーズと表情が楽しめるシールです。その名の通り、ぷくっとした形で、触り心地が良さそうなところも魅力的なポイントのひとつ。サンリオキャラクターのシールは人気が高そうなので、要チェック！

キャラクターのユニークな表情にキュン！

続いても、触感が気になる「ふわふわシール 19片 クレヨンしんちゃん ドリーミーワールド」。「クレヨンしんちゃん」に登場するキャラクターたちが、遊び心たっぷりにデザインされています。キャラシールながら、落ち着いた淡色で、大人も使いやすそう。しんちゃんをはじめとした、キャラクターたちのユニークな表情に、思わず笑顔になるかも。

おしゃれに持ち歩きたい人におすすめ！

お気に入りのシールは、見えるところに付けて持ち歩きたいという人も多いのでは？ @risa_.pianoさんが「持ち歩けるシール帳」と紹介しているこちらは、「バインダーアルバムキーホルダー」。クリアなアクリル板がバインダーのように綴じられていて、好みのシールを貼って楽しめるグッズです。お気に入りのシールを使って、自分好みのキーホルダーを作ってみて。

セリアには、さまざまなシールが続々登場している様子。シル活中の人もこれからデビューの人も、ぜひ近くの店舗を覗いてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N