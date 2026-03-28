F1カメラマンが新幹線ホームで受けた衝撃とは？

自動車レースのF1は現在、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦日本グランプリを開催中だ。世界各国から多くの関係者が来日し、日本ならではの文化や風習に驚くことも多い。あるカメラマンが驚いたのは、新幹線ホームでの無人販売。「あなたの国でも、こんなビジネスは成り立つと思う？」とファンに紹介している。

F1認定の写真家キム・イルマン氏が自身のインスタグラムに動画で紹介したのは、新幹線のホームで売られている銘菓「東京ばな奈」の様子だ。店員はおらず、自らレジで会計する仕組みで、日本ではスーパーなどでもおなじみになったスタイルだ。

イルマン氏はこの動画の中で「名古屋に向かおうと新幹線に乗ろうとしているんだが、東京ばな奈のオリジナルフレーバーを購入できる無人の売店を見つけたんだ。店員さんは誰もいない。ここで支払い方法をピッとかざすだけなんだ。そんなことがあなたの国でも成り立つと思う？ 無人の売店なんて成り立つのか？」と驚きを口にしている。

さらに投稿文面でも「日本の時速200マイルの新幹線で名古屋へ向かいながら、東京ばな奈を堪能するつもりだ！ こんなの見たことがある？ ホームにある無人売店で、店員がおらずとも、自分で商品を取って支払いを済ませるんだ。あなたの国でも、こんなビジネスは成り立つと思う？」と記し、安全な社会への驚きが尽きないようだ。



（THE ANSWER編集部）