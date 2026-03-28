9都市・フィリピン含む全国ツアー！ BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」開催

記事ポイント BOCCHI。が4回目のライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を全9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外を巡るツアー2026年4月30日リリースの3rdフルアルバム『Dear Piece』を引っ提げて展開 BOCCHI。が4回目のライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を全9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外を巡るツアー2026年4月30日リリースの3rdフルアルバム『Dear Piece』を引っ提げて展開

GDL Entertainment所属の7人組アイドルグループBOCCHI。

が、4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を開催します。

2026年5月10日の大阪公演を皮切りに、初となるフィリピン・セブ島公演を含む全9都市を巡ります。

3rdフルアルバム『Dear Piece』のリリースに合わせた、結成6年目の集大成となるツアーです。

GDL Entertainment「BOCCHI。 Dear Piece Tour 2026」

ツアー名：Dear Piece Tour 2026期間：2026年5月10日（日）〜6月30日（火）公演数：全9都市（大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋・セブ島・東京）アーティスト：BOCCHI。（GDL Entertainment所属・7人組）

BOCCHI。

の4回目のライブツアー『Dear Piece Tour 2026』の詳細が発表されています。

結成6年目を迎える今回は日本国内にとどまらず、初めてフィリピン・セブ島での海外公演が組み込まれています。

ツアー日程・会場

ツアーは2026年5月10日の大阪・寺田町Fireloopからスタートします。

続いて5月17日に沖縄・Event Space ZACK、5月23日に仙台・spaceZero、5月30日に小倉・LIVE SPOT WOW!、5月31日に博多・Buddy up!と各地を駆け巡ります。

6月に入ると7日に柏・DOMe KASHIWA、14日に名古屋・新栄シャングリラでの公演が予定されています。

6月20日には初の海外公演となるセブ島公演が控えており、会場・時間は後日発表となっています。

そしてツアーファイナルは6月30日、東京・代官山UNITでの凱旋公演です。

代官山UNITは2022年のツアーファイナルでも使用された会場であり、特別な意味を持つステージとなっています。

チケット情報

大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋の各公演は、前売りチケットが3,300円（税込）、当日チケットが3,850円（税込）です。

一般発売は2026年3月20日22:00から各公演前日23:59まで受け付けています。

東京公演は先行発売が3月30日22:00から、一般発売が4月13日22:00からとなっており、券種は後日発表されます。

セブ公演のチケット詳細も後日の発表が予定されています。

3rdフルアルバム『Dear Piece』

ツアーに先駆け、2026年4月30日に3rdフルアルバム『Dear Piece』がリリースされます。

新曲3曲を収録しており、リリースイベントの開催も予定されています。

ツアーではこのアルバムを引っ提げたステージが展開されます。

メンバーの澄川れみさんは「3年ぶりとなる全国ツアーを開催することになりました！ 今の私たちだからこそ見せられるものをしっかり届けに行きます」とコメントしています。

BOCCHI。

は@JAMやTIFなど大型フェスに毎年出演し、SNS総フォロワー数100万人を突破している注目のグループです。

初の海外公演を含む全9都市ツアーで、結成6年目の進化したパフォーマンスが届けられます。

3rdフルアルバム『Dear Piece』の新曲とともに、各地のライブ会場ならではの一体感が体験できます。

国内7都市に加えセブ島、そしてファイナルの代官山UNITと、バラエティ豊かな会場が揃っています。

BOCCHI。

『Dear Piece Tour 2026』の紹介でした。

よくある質問

Q. BOCCHI。『Dear Piece Tour 2026』の開催期間はいつですか？

A. 2026年5月10日（日）の大阪公演から6月30日（火）の東京・代官山UNIT公演まで、全9都市で開催されます。

Q. チケットの価格と購入方法を教えてください。

A. 大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋の各公演は前売り3,300円（税込）、当日3,850円（税込）で、一般発売は2026年3月20日22:00から各公演前日23:59まで受け付けています。

東京公演は先行発売が3月30日22:00から、一般発売が4月13日22:00からで、券種は後日発表されます。

セブ公演のチケット詳細も後日発表予定です。

Q. 3rdフルアルバム『Dear Piece』のリリース日はいつですか？

A. 2026年4月30日にリリースされます。

新曲3曲を収録しており、リリースイベントの開催も予定されています。

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