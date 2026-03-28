被災地に向き合う15年 東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」開催

記事ポイント 震災当時幼かった大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示2026年3月10日〜22日に東京工芸大学中野キャンパスで開催、入場無料来場者が”住民”として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」などを公開 震災当時幼かった大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示2026年3月10日〜22日に東京工芸大学中野キャンパスで開催、入場無料来場者が”住民”として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」などを公開

東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材にした体験型企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」を開催しました。

2026年3月10日から22日まで、同大学中野キャンパス6号館を会場に、学生が新たに制作した体験型作品のほか、遺族らによる伝承活動の記録や書籍のアーカイブ、対話型プログラムなど多彩な表現が紹介されました。

入場料は無料です。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）展示期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東日本大震災から15年が経過しようとする中、震災に対する社会の関心は変化しつつあります。

公益社団法人3.11メモリアルネットワークの調査では、東北3県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向にあります。

こうした社会課題を背景に、インタラクティブメディア学科の野口靖教授およびアート＆メディア研究室に所属する学生8名が、大川小学校の津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直すアートプロジェクトとして本展を企画しています。

プロジェクトでは、大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐすとともに、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示し、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へつないでいくかを模索しています。

学生が約1年かけて向き合った制作プロセス

本展に参加した学生たちは、震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持っていません。

約1年をかけて震災に関するニュースや映画、書籍など多様なメディアを多角的に俯瞰し、学生同士でディスカッションを重ねています。

さらに、宮城県仙台市、南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館、被災校を実際に訪れてフィールドワークを行い、地域住民との対話を通じて理解を深めています。

体験型作品「記憶と選択」と「拓く」

学生プロジェクト作品の1つ「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点にしたインタラクティブ作品です。

来場者は宮城県石巻市の”住民”として参加し、外側から眺める存在ではなく当事者として状況に向き合います。

選択を重ねていくことで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できる構成となっています。

もう1つの作品「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーションです。

風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現し、来場者が壁画を”修復する”体験を通して震災の記憶や言葉と向き合う場を創出しています。

このほか、学生たちの対話と思考の記録を綴った「継ぐ言葉」も展示されています。

伝承活動の記録と映画上映

会場では、「大川伝承の会」の活動紹介として児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館の展示空間が再現されています。

映像インスタレーション「51分と13年」は、俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を提示する作品です。

書籍展示とワークショップを併せた「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」では、来場者が本の中の一節を拾い上げ、書籍に綴じられた言葉を開いていく体験が用意されています。

会期中には、映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）や、『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）といった作品の上映も行われています。

トークショーやワークショップなどのイベント

2026年3月14日には、佐藤敏郎氏、石井美保氏、丹羽朋子氏、野口靖教授が登壇するオープニングトーク「15年の対話 語りの多声性と当事者性」が開催されました。

2026年3月15日には、徳原拓哉氏、小森真樹氏、野口靖教授によるオープニングトーク「大学における展示実践の公共性」も行われました。

2026年3月20日にはワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」が、2026年3月21日にはアート＆メディア研究室学生によるギャラリーツアーとロールプレイ「51分と13年」が実施されました。

2026年3月22日には、桑原応宝氏やアート＆メディア研究室学生、丹羽朋子氏、三行英登氏、野口靖教授が登壇するクロージングトークで会期の締めくくりとなりました。

震災の記憶を多声的な表現で伝え、来場者自身が当事者として考える場を提供する意欲的な企画展です。

体験型作品を通じて「語りにくさ」に向き合い、困難な遺産を未来の知恵へつなぐ新しいアプローチが示されています。

大学生ならではの視点とインタラクティブメディアの技術が融合した、震災伝承の新たな可能性を感じられる内容となっています。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」はどこで開催されましたか？

A. 東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）で、2026年3月10日から3月22日まで開催されました。

入場料は無料です。

Q. 学生プロジェクト作品「記憶と選択」はどのような作品ですか？

A. 「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

当事者として選択を重ねることで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できます。

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