もふもふ小さなポメラニアンの兄弟。一匹を撫でているともう一方の子犬も撫でてアピールが止まらないようで…！？キュン死間違いなしの投稿が話題を呼び、記事執筆時点で41万回再生を突破。「可愛いたぬきだなぁ」「なでなでボランティアやりたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬を撫でていたら、別の赤ちゃん犬が…『ぼくも撫でてよ！』とんでもなく尊いアピール】

撫でてアピールに悶絶♡

TikTokアカウント「bear3chi」に投稿されたのは、ポメラニアンの兄弟「ずんだ」君と「テディ」君の生後2か月のお姿。ショップでいつも仲良くいた兄弟を2匹一緒にお迎えしたといいます。

この日もコロコロと転がる2匹を前に、ずんだ君を撫でていたママ。これだけでも至福の時間ですが、テディ君がすかさず『ぼくも撫でて～！』とアピール。しっかりママを見ながら、短いお手手をチョイチョイ♪可愛すぎるアプローチはキュン死確実です…！

ぬいぐるみのような可愛すぎる子犬たち

テディ君のリクエストに応えた後、またずんだ君を撫で始めます。するとテディ君のエンドレスアピールが…！ママの手が欲しくて仕方のない姿に、またまた悶絶してしまいます。

まだ生まれて2か月ほど、お家にきてからの日も浅いはずなのに、もうママのことが大好きだなんてわんこの愛情深さには驚いてしまいます。

それにしてもモフモフ＆コロコロでぬいぐるみのようなずんだ君とテディ君。さらにカワウソやアライグマにも見えてしまう、今の時期だけのお姿も愛くるしい限り。自我が芽生えた2匹のこれからに目が離せませんね♡

尊すぎるずんだ君とテディ君には「可愛くて苦しい」「あれ？たぬき？ってなった(笑)」「お手伝いさせてください！」といったコメントが寄せられています。

隣のご飯をパクパク…！？

成長したずんだ君とテディ君の微笑ましい日常もご紹介！2匹の前にはそれぞれご飯が置かれていますが、テディ君は横のずんだ君のご飯をバクバク…。当のずんだ君は一心不乱に自分のご飯を食べており、横から盗み食べされていることに気付いていない模様。

ちゃっかりさんのテディ君と、おっとりさんのずんだ君…兄弟なのにこうも性格が異なるなんて不思議なものです。

そして横には弟たちの様子を見守るお兄ちゃん犬ベア君の姿も。もしかすると「やれやれ…」とでも思っていたのかもしれませんね。ポメラニアン3兄弟のおかげで毎日が退屈知らず！羨ましいものです♡

TikTokアカウント「bear3chi」には、ポメ3兄弟と長女スピッツさんの賑やかな日々が紹介されていますよ。癒しと元気をもらいたい方は要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「bear3chi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております