大型犬と猫の1日を観察したら、喧嘩と仲直りを繰り返していて…？2匹の尊い関係性にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：大型犬と猫の1日を観察→喧嘩していたかと思ったら、仲良くくっついて…あまりにも尊い関係性】

大型犬と猫の1日

YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「ムニ」くんと保護猫の「コウ」くんの1日です。ある日の朝、ムニくんとコウくんはストーブの前で寄り添ってくつろいでいました。仲睦まじい姿が微笑ましい…と思ったら、急にムニくんがコウくんにパンチして喧嘩がスタート！

ムニくんはコウくんのお顔を甘噛みした挙句、被害者ぶってしょんぼり顔をしていたとか。そしてコウくんはほとんど反撃できないままノックアウトされ、この戦いはムニくんの勝利で終わったそう。

喧嘩と仲直りを繰り返して…

喧嘩の後はギスギスした雰囲気になってしまうかと思いきや、なんとお昼には再び仲良くくっついて過ごしていたという2匹。飼い主さんの足に乗って気持ち良さそうに眠っている姿が可愛くて、キュンとせずにはいられません。

そして夜も2匹は一緒に過ごしていたのですが、平和な時間は長くは続きませんでした。コウくんが毛繕いをしてくれている途中で、またもやムニくんが攻撃を仕掛けたのです。そして今回はコウくんもやられっぱなしではなく、ムニくんの顔面にパンチをお見舞い！両者一歩も引かず、第二試合は引き分けで終了。

尊い関係性にほっこり

普通、1日に2回も喧嘩をした相手とは、すぐには仲直りできないものです。ところがムニくんとコウくんは喧嘩の直後、当たり前のようにピタッとくっついて眠り始めたとか！これには飼い主さんも「わけわからん…」と困惑してしまったようですが、おそらく2匹にとっての喧嘩はイチャついているようなものなのでしょう。

喧嘩するほど仲が良いという言葉がぴったりの2匹。その尊い関係性は、多くの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「結局仲良しって事」「いいパートナー」「戯れる姿は微笑ましいですね」「癒されました」「パンチしあってもくっついてるんですね。可愛い～」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」には、ムニくん＋コウくんをはじめとする保護猫たちの日常が投稿されています。種族を超えた絆を感じる光景が素敵なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。