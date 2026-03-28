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28日午後7時36分ごろ、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、神奈川県の横浜泉区と中井町、山梨県の大月市、静岡県の熱海市と伊豆市、それに東伊豆町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□神奈川県
横浜泉区　中井町

□山梨県
大月市

□静岡県
熱海市　伊豆市　東伊豆町

■震度1
□神奈川県
横浜中区　横浜保土ケ谷区　横浜磯子区
横浜金沢区　横浜旭区　横浜緑区
横須賀市　鎌倉市　藤沢市
茅ヶ崎市　三浦市　大和市
海老名市　綾瀬市　大磯町
二宮町　相模原緑区　相模原中央区
相模原南区　秦野市　厚木市
箱根町　清川村

□山梨県
上野原市　富士河口湖町　富士川町

□静岡県
伊東市　下田市　河津町
富士宮市

□千葉県
館山市　君津市　富津市
南房総市

□東京都
東京千代田区　東京練馬区　八王子市
調布市　町田市　日野市
国分寺市　西東京市　伊豆大島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。