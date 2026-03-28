28日午後7時36分ごろ、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、神奈川県の横浜泉区と中井町、山梨県の大月市、静岡県の熱海市と伊豆市、それに東伊豆町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□神奈川県

横浜泉区 中井町



□山梨県

大月市



□静岡県

熱海市 伊豆市 東伊豆町

■震度1

□神奈川県

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜旭区 横浜緑区

横須賀市 鎌倉市 藤沢市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

海老名市 綾瀬市 大磯町

二宮町 相模原緑区 相模原中央区

相模原南区 秦野市 厚木市

箱根町 清川村



□山梨県

上野原市 富士河口湖町 富士川町



□静岡県

伊東市 下田市 河津町

富士宮市



□千葉県

館山市 君津市 富津市

南房総市



□東京都

東京千代田区 東京練馬区 八王子市

調布市 町田市 日野市

国分寺市 西東京市 伊豆大島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。