有田哲平（55）と山崎弘也（50）が28日、都内で開催された第2回「ウイコレFAN TOURNAMENT」に出席した。同イベントはサッカーのモバイルゲーム「eFootballsウイコレCHAMPION SQUADS」の公式リアルイベント。

2人は24年12月、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」に就任。この日は、全国から集まった約200人の予選トーナメントに参戦した。

前回優勝の山崎は、配信のある準決勝まで進出。一方、2年連続の予選敗退となった有田は「僕は出ていない」と豪語した。山崎は「有田さんが負けてからのプレッシャーが…」としつつ、「どうにか配信まで残れた」と振り返った。

「ウイコレあるある」として、山崎は「大事な大会に有田さんが弱い！」と話し、会場を笑わせた。また、一般客からの「有田はそろそろオフィサー卒業か？」の問いかけに有田は苦笑い。山崎は「メンタルボロボロだから、（そういう質問は）やめてあげて！」と呼びかけた。

山崎は準決勝を5−1で圧勝。決勝は完全アウェー状態となったが、PK戦の末、見事に勝利し、2連覇を達成した。「2連覇したいと思っていたけど、心のどこかに不安はあった」と振り返り、「早々に有田さんがいなくなって、絶対本編に残ろうと思っていたので、本編はリラックスできた」と勝因を分析。「有田さんが負けた後は、無言のお願いしますがキツかった」と笑った。

有田は「ぜひもっともっとやりたい！ 半年に1回はやりたい」と訴え、「何よりもトーナメントをやりたい！」とリベンジを誓った。山崎は「オフ会的で楽しかった。こういう会があるから日常も頑張れる」とすると、「次回皆さん、私を倒してください！」と宣戦布告した。