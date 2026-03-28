巨人のルシアーノ投手（２６）が２８日の阪神戦（東京ドーム）の７回に登板。２２日に支配下登録されたばかりの右腕が無安打無失点、２奪三振のパーフェクトリリーフを披露した。

文句なしの一軍デビューだ。１点ビハインドの７回に２番手で登板。小幡、高橋には全球１５０キロ越えの直球で押し込み、左飛と見逃し三振。続く近本にはチェンジアップを低めに集めて空振り三振を奪った。

試合後は「登板する前から想像していた通りの結果が出たので、神様にしっかり感謝したいと思います」と充実した表情だった。

ブルージェイズ時代の１９年には、当時の球団史上最年少となる１９歳１か月でメジャーデビューを飾った経歴の持ち主。一方で２３年に巨人入団後は故障に苦しみ、思うような選手生活を送れなかった苦労人でもある。これら全ての経験が、今日までのルシアーノを支えた。

「特に緊張はしてませんでした。１９歳でメジャーデビューした時のことも考えながら。リーグＭＶＰを取るようなバッターだろうと、違うバッターだろうと、自分のピッチングをすることは変わらないので」と振り返った。

新たに背番号「４８」を背負う右腕は、シーズンを通して頼もしい姿を見せられるか。