ライブ当日。席の近くに推しが来た!? 声が出ず呆然としていたけど…奇跡が起こる／とびだせ！ つづ井さん3

ライブ当日。席の近くに推しが来た!? 声が出ず呆然としていたけど…奇跡が起こる／とびだせ！ つづ井さん3