3月28日、阪神競馬場で行われたG3・毎日杯（芝1800m）は、1番人気のアルトラムスが快勝。賞金を加算してクラシックへの最終関門を突破した。

毎日杯、勝利ジョッキーコメント

1着 アルトラムス

岩田望来騎手

「課題だったゲートも出てくれて、本当にいい内容で終えれたんじゃないかなと思います。脚はあると分かっていたんですけど、やっぱり初めてこういう狭いところで競馬をしましたし、なんとか脚使ってくれと思って追い出したら、すごい良い反応をしてくれました。（テンションは）前回のシンザン記念よりはましで、返し馬終わってからも落ち着かせながら。まだ馬はすごい緩いですし、それでもこれだけのパフォーマンスをしてくれていますので、本当に無事にいって大きい舞台でも活躍してほしいです。この馬まだ3戦目ですけど、本当に良いパフォーマンスをしてくれていますし、今後の成長と活躍をファンの皆様と一緒に応援していただけたらいいんじゃないかなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月28日、阪神競馬場で行われた11R・毎日杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムス（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のローベルクランツ（牡3・栗東・小林真也）、3着に2番人気のカフジエメンタール（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。

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鮮やかに突き抜ける

岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムスが鮮やかな差し切りを決め、重賞初制覇を飾った。道中は中団で脚を溜める形から、直線では力強く進出。坂を駆け上がる勢いそのままに先頭へ立つと、着差以上の完勝だった。また、2番人気で武豊騎乗のカフジエメンタールは3着までだった。

アルトラムス 3戦2勝

（牡3・栗東・野中賢二）

父：イスラボニータ

母：デジマノハナ

母父：スクリーンヒーロー

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 アルトラムス 岩田望来

2着 ローベルクランツ 松山弘平

3着 カフジエメンタール 武豊

4着 ウップヘリーア 吉村誠之助

5着 フレイムスター 団野大成

6着 ブリガンティン 原優介

7着 シーズザスローン 幸英明