◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ第1日（2026年3月28日 福岡県北九州市 小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72 優勝賞金300万円）

2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われ、2019年大会覇者の貞方章男（46＝アイダ設計）が単独トップ発進した。2つのパー5でイーグルを奪ったほか、5バーディー、3ボギーの6アンダー、66だった。

昨年に続き2年連続3回目の優勝を狙う阿久津未来也（31＝フリー）はアウトで3アンダーとスコアを伸ばしたが、後半12番でトリプルボギーを叩いて後退。1アンダー、71で首位に5打差の36位と出遅れた。

アマチュアは福岡・隆徳館中2年の林田聖也（14）が4バーディー、2ボギーの2アンダー、70でトップに立っている。

○…連覇に向け、前半を3バーディー、ノーボギーと好発進した阿久津のシナリオがインで崩れた。12番パー4。第1打に握った3Wを左に曲げ、このホールをトリプルボギーとして貯金を一気に吐き出した。その後の6ホールで3バーディー（2ボギー）を奪ったもののトータル1アンダーの36位。「予習不足でした。前週に一度だけ練習ラウンドをしたけど当日は雨。今日の好天とは全然イメージが違った」。トップの貞方に5打差をつけられてしまった。昨年6月のミズノオープンで念願だったツアー初優勝を果たし、「今季はツアー2勝目を含めて複数回優勝が目標」と意欲を見せる。2月には男子ツアー選手会長に就任し「シーズン後に、トーナメント優勝者が大会スポンサーに感謝する“謝恩コンペ”の開催計画を練っている」。ディフェンディングチャンピオンとして、選手会長としてのプライドを懸けて、最終日は首位を猛追したい。

（第1日上位成績）

―6（1）貞方章男 66

―5（2）成冨晃広、杉山知靖、片岡大育、細野勇策、古川龍之介、時松源蔵、重永亜斗夢 67

＝以下主な選手＝

―4（9）大堀裕次郎 68

―3（16）長野泰雅、永野竜太郎 69

―2（26）☆林田聖也、宮里優作 70

―1（36）阿久津未来也、生源寺龍憲、稲森佑貴、小田孔明 71

（☆はアマチュア）