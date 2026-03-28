【実話】優しいイクメンの夫→子どもと二人で出かけた行き先は「愛人の家」だった？二重生活に怒ッ【作者に聞く】
【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読む
ネギマヨ(@negimayo3)さんの創作漫画『最悪!夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』が反響を呼んでいる。本作はネギさんの友人の体験談をベースにしており、育児に積極的な「イクメン」を装う夫の、信じがたい裏切りを描いた物語だ。不倫だけに留まらず、わが子を愛人に引き合わせるという異様な二重生活の舞台裏について、作者のネギマヨさんに話を聞いた。
主人公ユナの夫・郁夫は、休日には進んで息子・タイチの面倒を見る優しい父親であった。しかし、その足で向かっていたのは不倫相手・ロイ子の家。郁夫は自分の子どもを愛人のもとに連れ込み、あろうことか「家族ごっこ」をさせていたのだ。作画のネギさんは「体験談ということもあり、描いている我々も郁夫には常に怒りを感じていた」と憤りを隠さない。
さらに、温厚で優柔不断に見える郁夫が、酔うと性格が豹変するシーンは読者の間でも大きな波紋を広げた。不倫相手であるロイ子の好戦的な態度や、嫌味な義母の存在など、次々と降りかかる「えげつない」展開の連続に、多くの読者がハラハラさせられている。
■実母との絆を糧に戦う主人公の信念
過酷な状況に置かれるユナだが、物語の中では芯のある強い女性として描かれている。原作のマヨさんは「ユナが戦うキャラで、芯のある性格にすることで、安心して読んでもらおうと思った」と語る。唯一の味方である遠方のシングルの実母と自分を重ね、愛を感じることで、ユナは最後まで戦い抜くパワーを得る。
義母に一泡吹かせるシーンなど、スカッとする山場も見どころの一つだ。不遇な環境に翻弄されながらも、自分自身と息子を守るために立ち上がるユナの姿。それぞれの心理描写をわかりやすく伝えるよう意識された本作は、同じような境遇に悩む人々にとっても、一筋の光となるのかもしれない。
取材協力：ネギマヨ(@negimayo3)
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