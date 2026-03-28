俳優・ちばひなのさんの最新デジタル写真集『Brand New Diary』（撮影：HIROKAZU、税込2200円）がワニブックスよりリリースされました。トレードマークだったロングヘアをばっさりと切り、新たな魅力を打ち出した一冊となっています。



【写真】メガネっ子もかわいい！ちばひなのさん

本作のテーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」。Tシャツ姿でカップ麺を食べたり、ゲームに夢中になったり、ついそのまま寝落ちしてしまうなど、飾らない無防備な姿が満載です。まるで隣にいるような親密な距離感と親密な表情がたまりません。まだ見たことのない彼女に会える１冊に仕上がりました。



【ちばひなのさんプロフィル】

2006年8月21日生まれ。大阪府出身。身長162cm。血液型＝O型。4月4日より品川プリンスホテル クラブeXにて開幕する『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』に、Team Gold Moonのスーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子役として出演。公式SNS(X=@chibachan_821、Instagram＆TikTok=@chibahinano_mg)