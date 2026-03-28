「生しらす丼、海鮮丼、淡路牛」グルメが魅力的な“兵庫県の道の駅”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施を実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「アクセスが良くレジャーも楽しめBBQが魅力的だから」（40代男性／奈良県）
「地産地消のバイキングが美味しくリーズナブルだから」（40代女性／神奈川県）
「神戸市内でありながら大規模な道の駅。イルミネーションも行われるとの事で長い時間楽しめそう」（40代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「淡路島名物の玉ねぎや海鮮を使った料理が人気の道の駅で、明石海峡大橋を望む絶景も魅力です」（60代男性／神奈川県）
「淡路島産の 生しらす丼、海鮮丼、淡路牛や玉ねぎを使った料理が人気で、 明石海峡大橋の眺めと合わせて、海の幸グルメを楽しめる立地も魅力だからです」（60代男性／愛知県）
「淡路島と言えば特産品のたまねぎを使ったグルメを楽しみたい」（40代男性／岩手県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（神戸市）／36票遊園地やホテルも併設された巨大な道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」。地産地消をテーマにした「FARM CIRCUS」では、神戸の豊かな農産物を使ったイタリアンやベーカリー、日本酒など、洗練された「神戸の食」を存分に楽しめます。家族連れからカップルまで、一日中遊んで食べられるレジャースポットとして支持されました。
「アクセスが良くレジャーも楽しめBBQが魅力的だから」（40代男性／奈良県）
「地産地消のバイキングが美味しくリーズナブルだから」（40代女性／神奈川県）
「神戸市内でありながら大規模な道の駅。イルミネーションも行われるとの事で長い時間楽しめそう」（40代女性／静岡県）
1位：あわじ（淡路市）／50票明石海峡大橋の真下に位置する「道の駅 あわじ」が圧倒的な1位に。淡路島名産の生しらす丼や、特産のタマネギをたっぷり使ったバーガーなど、島の魅力を凝縮したグルメの宝庫です。大迫力の橋を眺めながら、鮮度抜群の海の幸をリーズナブルに味わえるぜいたくさが、多くの人の胃袋をつかんでいるようです。
▼回答者コメント
「淡路島名物の玉ねぎや海鮮を使った料理が人気の道の駅で、明石海峡大橋を望む絶景も魅力です」（60代男性／神奈川県）
「淡路島産の 生しらす丼、海鮮丼、淡路牛や玉ねぎを使った料理が人気で、 明石海峡大橋の眺めと合わせて、海の幸グルメを楽しめる立地も魅力だからです」（60代男性／愛知県）
「淡路島と言えば特産品のたまねぎを使ったグルメを楽しみたい」（40代男性／岩手県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)