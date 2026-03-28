人気コスプレイヤー「ミンミコ」のデジタル限定写真集『ミンミコ、襲来』（撮影：中山 雅文、税込2200円）、『かいしんの一撃』（撮影：中山 雅文、税込2200円）がワニブックスより2作品同時リリースされました。



【写真】バニーガールのミンミコ、妖艶な雰囲気が漂います

妖艶な顔立ちと圧倒的なプロポーションで人気のコスプレイヤー・ミンミコ。今回発売される2作品はそれぞれ、彼女のセクシーな部分、可愛らしい部分、クレバーな部分が凝縮された作品に仕上がっています。



日本家屋で浴衣＆ランジェリー、ゲームセンターでピンクの限界突破競泳水着、ラーメン屋で私物のバニーに身を包んだ『ミンミコ、襲来』。彼シャツ＆トランクスで「朝チュン」をイメージしたり、身体のラインがしっかり分かるゴージャスな金色の衣装を身にまとったり、制服に身を包んでハイキックを披露したり、獣耳で見ているものを誘惑する『かいしんの一撃』。どちらの作品も、ミンミコ史上最高クオリティで甲乙つけがたい仕上がりとなっています。



【ミンミコ プロフィール】

大阪府出身。T154・B85W55H85。コスプレイヤーとして活動中。好きなものは『ドラゴンクエスト』『新世紀エヴァンゲリオン』