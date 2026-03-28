元CAが選ぶ3月のお気に入りコスメ3選！ 花粉の時期に活躍する救世主ミストでうるおいチャージ
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。春は新生活に向けて新しいコスメを新調したくなる季節。そこで今回は、春メイクに大活躍するプチプラアイシャドウパレットや、花粉で肌荒れしがちな日に愛用しているミストなど、3月のお気に入りコスメをご紹介します。
【写真】春らしさ全開！ 3月のお気に入りコスメ一覧
■サクラ色アイシャドウ
春はピンクメイクがしたい気分になりませんか？ 筆者が最近ヘビロテしている「2aN」の「ベターミーアイパレット」07番は、目が腫れぼったくなりにくいサクラカラーのアイシャドウパレットで使いやすい！
やわらかい粉質と淡い発色で、目元をふんわり見せてくれます。マット、ラメ、締め色など6色が楽しめてコスパ抜群なところもお気に入りポイントです。
■大人向けトーンアップUV下地
シミカバー、トーンアップ、UVケアのすべてをかなえながら、肌をキレイに見せてくれる大好きな下地。みずみずしいテクスチャーが肌にスーッとなじんで、白くなりすぎずナチュラルな仕上がりになります。乾燥敏感肌の筆者ですが、こちらは日中の乾燥も気にならないので助かります。
■花粉対策の救世主ミスト
赤みやニキビが気になる肌をクールダウンしてくれるミスト化粧水。初めて使った時にミストの細かさと香りのよさに感動しました。
筆者はこれをオフィスに置いておき、お仕事中に乾燥やテカリが気になったら顔全体に吹きかけてうるおいをチャージしています。敏感肌さんにもおすすめ。
春メイクにぴったりな淡い色味のアイシャドウや優秀な下地、季節の変わり目のゆらぎ肌に使いたい救世主ミストが今月のお気に入りコスメでした！ 春コスメのお買い物の参考にしてみて。
（文・写真＝Rila）
【写真】春らしさ全開！ 3月のお気に入りコスメ一覧
■サクラ色アイシャドウ
春はピンクメイクがしたい気分になりませんか？ 筆者が最近ヘビロテしている「2aN」の「ベターミーアイパレット」07番は、目が腫れぼったくなりにくいサクラカラーのアイシャドウパレットで使いやすい！
■大人向けトーンアップUV下地
シミカバー、トーンアップ、UVケアのすべてをかなえながら、肌をキレイに見せてくれる大好きな下地。みずみずしいテクスチャーが肌にスーッとなじんで、白くなりすぎずナチュラルな仕上がりになります。乾燥敏感肌の筆者ですが、こちらは日中の乾燥も気にならないので助かります。
■花粉対策の救世主ミスト
赤みやニキビが気になる肌をクールダウンしてくれるミスト化粧水。初めて使った時にミストの細かさと香りのよさに感動しました。
筆者はこれをオフィスに置いておき、お仕事中に乾燥やテカリが気になったら顔全体に吹きかけてうるおいをチャージしています。敏感肌さんにもおすすめ。
春メイクにぴったりな淡い色味のアイシャドウや優秀な下地、季節の変わり目のゆらぎ肌に使いたい救世主ミストが今月のお気に入りコスメでした！ 春コスメのお買い物の参考にしてみて。
（文・写真＝Rila）