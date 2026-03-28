192センチもまだまだ伸び盛り。神戸の大型CB山田海斗が大岩Jデビュー戦の手応えを胸に韓国戦へ「自分の良さを出してアピールしたい」【U-21日本代表】
韓国遠征中のU-21日本代表は３月27日にU-21アメリカ代表との親善試合に臨み、前半の２失点が響いて０−２で敗北。一夜明けた28日、中１日で迎える29日のU-23韓国代表戦に向けて調整を行なった。
アメリカ戦に30分以上出場した選手はリカバリーとなった一方で、出場時間が短かった選手たちとGK組はボールを使ったメニューを実施。トータルでは１時間半ほどの軽めの練習となったが、遠征ラストマッチに向けて精力的に身体を動かした。
アメリカ戦では25名中22人の選手がピッチに立ったなか、高さと速さを併せ持つ世界基準のCBも大岩ジャパンデビューを飾った。ロス五輪世代のチームに初めて招集された19歳のDF山田海斗（神戸）だ。
世代別代表歴は過去に2023年夏の“Balcom BMW CUP 広島国際ユース（U-17日本代表として出場）”、24年夏のSBSカップ（U-18日本代表として出場）の２度で、代表として異国の地で親善試合に臨むのは今遠征が初めてとなる。
アメリカ戦は76分からの出場でアディショナルタイムも含めた15分強の出場ながら、４−３−３の右CBで存在感を発揮した。「（相手の）身体能力の高さは想像していた通り」と振り返ったように、アメリカのシアトル・サウンダーズに期限付き移籍していた昨季の経験も活かして冷静にプレー。高さ武器にした守りでリーチに恵まれた相手FWを封じつつ、ビルドアップでも攻撃の起点として機能した。29日の韓国戦に繋がるパフォーマンスを見せたのは間違いない。
今年に入って台頭してきた大型CBの山田。代表のメンバーリストには192センチで登録されているが、身長はまだまだ伸び盛りでポテンシャルは底知れない。「今回の遠征中に身長を測ったら193.8センチでした。測定が朝だったのもありますけど…」と苦笑いを見せたように、少しずつ現在も伸びているようだ。
そうしたサイズに加え、しっかり身体が動くことも特徴のひとつ。大柄な選手にありがちな鈍さはなく、対面の相手に対応できる点を買われて今季はクラブで右SBも任された。その経験も自身の成長スピードを加速させるうえで大きな意味があり、今回の代表招集につながっている。
「サイドバックをやったことで、センターバックが（パスを）出してほしくないタイミングが分かった。逆にセンターバックで今出されたら苦しいなというのも理解できたので、そういう面では勉強になった。
カバーのタイミングも、サイドバックとしてはこのタイミングでセンターバックのカバーがあれば嬉しいというのも分かったので、自分がセンターバックの時に良いポジショニングを取りたい」
一方で課題は線の細さ。77キロという体重は本人も物足りなさを感じており、当たり負けしない身体を作るためにも体重アップを視野に入れている。身体に厚みが出れば、空中戦やデュエルでより強みを発揮できるだけに、フィジカル強化にも余念がない。
また、今回の韓国遠征では神戸U-15時代のチームメイトだったFW石橋瀬凪（湘南）、神戸U-15とU-18でともに戦ったMF岩本悠庵（中京大）と代表で再会。「めちゃくちゃ嬉しいです。瀬凪とは一緒にサッカーができていなかった。敵として対戦するのも楽しみだったけど、チームメイトで一緒にやれるのは非常に嬉しい。悠庵もU-18以来で、本当に久しぶり。めっちゃ嬉しいです」と旧友から刺激を受けており、充実した代表活動になっている。
今遠征もあと１日。日本にとっては２歳上のU-23世代が出場する今秋のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）に向け、今回の韓国代表は海外組を招集して本気のメンバーを揃えてきた。ハイレベルな戦いで手応えを掴めれば、自信を深めて帰国の途につける。
「Jリーグでも発揮できた強さを見せて、後ろからのビルドアップでも自分の良さを出して代表でアピールしたい」とは山田の言葉。代表生き残りのためにも、今遠征ラストマッチに強い想いを持って挑む。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
アメリカ戦に30分以上出場した選手はリカバリーとなった一方で、出場時間が短かった選手たちとGK組はボールを使ったメニューを実施。トータルでは１時間半ほどの軽めの練習となったが、遠征ラストマッチに向けて精力的に身体を動かした。
世代別代表歴は過去に2023年夏の“Balcom BMW CUP 広島国際ユース（U-17日本代表として出場）”、24年夏のSBSカップ（U-18日本代表として出場）の２度で、代表として異国の地で親善試合に臨むのは今遠征が初めてとなる。
アメリカ戦は76分からの出場でアディショナルタイムも含めた15分強の出場ながら、４−３−３の右CBで存在感を発揮した。「（相手の）身体能力の高さは想像していた通り」と振り返ったように、アメリカのシアトル・サウンダーズに期限付き移籍していた昨季の経験も活かして冷静にプレー。高さ武器にした守りでリーチに恵まれた相手FWを封じつつ、ビルドアップでも攻撃の起点として機能した。29日の韓国戦に繋がるパフォーマンスを見せたのは間違いない。
今年に入って台頭してきた大型CBの山田。代表のメンバーリストには192センチで登録されているが、身長はまだまだ伸び盛りでポテンシャルは底知れない。「今回の遠征中に身長を測ったら193.8センチでした。測定が朝だったのもありますけど…」と苦笑いを見せたように、少しずつ現在も伸びているようだ。
そうしたサイズに加え、しっかり身体が動くことも特徴のひとつ。大柄な選手にありがちな鈍さはなく、対面の相手に対応できる点を買われて今季はクラブで右SBも任された。その経験も自身の成長スピードを加速させるうえで大きな意味があり、今回の代表招集につながっている。
「サイドバックをやったことで、センターバックが（パスを）出してほしくないタイミングが分かった。逆にセンターバックで今出されたら苦しいなというのも理解できたので、そういう面では勉強になった。
カバーのタイミングも、サイドバックとしてはこのタイミングでセンターバックのカバーがあれば嬉しいというのも分かったので、自分がセンターバックの時に良いポジショニングを取りたい」
一方で課題は線の細さ。77キロという体重は本人も物足りなさを感じており、当たり負けしない身体を作るためにも体重アップを視野に入れている。身体に厚みが出れば、空中戦やデュエルでより強みを発揮できるだけに、フィジカル強化にも余念がない。
また、今回の韓国遠征では神戸U-15時代のチームメイトだったFW石橋瀬凪（湘南）、神戸U-15とU-18でともに戦ったMF岩本悠庵（中京大）と代表で再会。「めちゃくちゃ嬉しいです。瀬凪とは一緒にサッカーができていなかった。敵として対戦するのも楽しみだったけど、チームメイトで一緒にやれるのは非常に嬉しい。悠庵もU-18以来で、本当に久しぶり。めっちゃ嬉しいです」と旧友から刺激を受けており、充実した代表活動になっている。
今遠征もあと１日。日本にとっては２歳上のU-23世代が出場する今秋のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）に向け、今回の韓国代表は海外組を招集して本気のメンバーを揃えてきた。ハイレベルな戦いで手応えを掴めれば、自信を深めて帰国の途につける。
「Jリーグでも発揮できた強さを見せて、後ろからのビルドアップでも自分の良さを出して代表でアピールしたい」とは山田の言葉。代表生き残りのためにも、今遠征ラストマッチに強い想いを持って挑む。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム