米マット最高峰でストーリーを左右する重要な“キーパーソン”となっている人気日本人女子レスラー。「イヨ、動きます」と言わんばかりの決意の投稿には、さまざまな角度からファンのリアクションが集まっていた。

【画像】着てる服をよく見ると…日本人レスラーが美女と“匂わせ”

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイは、開催まで1ヶ月を切ったWWE最大のイベント「レッスルマニア」への出場がいまだ不透明な一方で、大詰めを迎える複数のストーリーラインそれぞれにおいて鍵を握る存在となっている。

24日には自身のX（旧ツイッター）にて、現在の胸中と決意を日本語で話す動画を投稿。かつて同じユニットで活動していた日本人女子タッグ“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン組）について、アスカによる支配に苦しむカイリの問題解決に向け動き出すこと、そして直近しつこくイヨに付きまとっている“ジャッジメント・デイ”のメンバー、ラケル・ロドリゲスとの決着をつけることを宣言した。

多くのファンが旧友カイリの救出、そしてラケルとの聖地マディソン・スクエア・ガーデンでの決戦に期待を寄せる一方で、一部のファンは彼女のファッションに注目。イヨが着用していたのは先日タッグチームを解消した相棒リア・リプリーのグッズTで、同日に放送されたWWE「RAW」でも同じものを着用しており「リアのグッズだ！」「絆は永遠に」などと話題になっていた。さらに、リアが別日に放送された「SMACK DOWN」でローマ字“IYO”型のヘアピンをつけて登場したことから「匂わせ返し」といったコメントも見られたほどだ。

なお、現在リアが「SMACK DOWN」で孤立していることもあって、「マミー（リア）も助けてあげて」「すぐにマミーも（RAWに）戻ってくる」といったコメントも散見され、あらゆるストーリーのキーパーソンとして引っ張りだこ状態のイヨ。“祭典”レッスルマニアにどういった形で関わっていくのか、今後の動きから目が離せない。

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