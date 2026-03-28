「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが１６安打１１得点の大勝で開幕２連勝を飾った。先発田中は６回５安打無失点で昨年５月２７日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）以来の勝利。打線では西川が３本の適時打、ソトが１号２ランを放った。

西川は初回無死一、三塁から三塁線を破る先制二塁打を放ち「反応で打ちました」。五回には２死から高部が二盗、三盗を決めた好機に左前適時打とし、「高部さんに感謝しかないです」。一挙７点を奪った六回にも左前適時打を放った。３安打３打点の大暴れだ。

今季から応援歌が作られた。スタンドの大合唱の中、快音を連発した。ヒーローインタビューでは「あの新応援歌が、すごく大好きです。ありがとうございます」とファンに感謝の言葉を捧げた。

昨季は新人王に輝いて迎えた２年目のシーズン。順調に開幕を迎えた訳ではなかった。キャンプ中の２月１０日に右前腕を痛めて離脱し「頭が真っ白になりました」。開幕に照準を定めスタッフに支えられながらトレーニングを続けた。「いい状態でケガから戻れました。感謝の気持ちしかないです」と明かした。

応援歌は自ら口ずさむほどお気に入り。「すごい力になりますし、すごくかっこいいのも作っていただいて感謝です」と明かす。その一節は「打ち放たれたその一打はここに勝利呼び込む−」。この日はまさに、勝利を呼び込む打撃を披露した。