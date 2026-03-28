◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人の坂本勇人内野手（３７）が２８日、プロ２０年目の今季初安打を放った。 「６番・三塁」で出場すると、５回１死一塁の第２打席（今季５打席目）で先発・高橋の１４１キロ変化球を捉え、打球は中前で弾んだ。ルーキーイヤーの２００７年から２０年連続安打となった。

◆坂本勇人の一問一答

―今季初安打

「それは本当に良かったですね」

―東京ドームで最多出場

「いや、まだあるんで。でもこの世界でそういう数字が出るときは自分でも思いますけど。活躍しないと意味ないと思うんで、１試合でも多く出られるようにしたいなと思いますけど」

―１０００試合以上出ているが本拠地の歓声を浴びるありがたみは

「やっぱり東京ドームのジャイアンツファンは毎年、たくさん入ってますし。その中で当たり前のようにプレーしてますけど、当たり前じゃないんだなっていうのは感じる時もたくさんあるので。そういうお客さんを見ていつも思いますけどね」

―初出場が２００７年の７月の阪神戦で延長１２回で代走。はっきりと覚えている

「そうですね。それは凄く覚えてますけど」