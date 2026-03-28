声優・戸松遥「青春のすべて！」ファンクラブ加入するほど夢中になった“意外なバンド”とは？【『CENTRAL』直前トーク】

【動画】戸松遥の青春時代を彩った、意外なバンドとは？

4月3日～5日に横浜で開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。出演アーティストによるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。

本稿では、前・後編で配信中のトークより、一部を抜粋して紹介。第二回目のゲストは、4月5日の「CENTRAL LAB.』に出演の戸松遥が登場した。

■ソロアーティストとして7年ぶりの本格始動！『CENTRAL』で初の音楽フェス出演

「買物に行く時もあるし、中華街でご飯を食べる！ って決めて行く日もあります。今日一日、ちょっと日帰りで遊びたいなという時に選ぶことが多いですね」と、『CENTRAL』の舞台となる横浜“満喫”トークからスタートした、前編。

2025年5月に第2子を出産した戸松遥。「最近だと、横浜のアミューズメント施設に遊びに行きましたし、アウトレットで子供服と自分の服を買いました」と近況を明かし、「おしゃれですよね、すごく好きな街です」と横浜の印象を語った。

2026年1月31日・2月1日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催されたアニメ音楽フェス『リスアニ！LIVE 2026』（※戸松遥は1月31日公演に出演）が、ソロとして約7年ぶりのステージとなった戸松。

「今年、戸松遥として歌える機会が増えてきているのは嬉しいなと思っていたところに音楽フェス『CENTRAL』という、いままでになかった機会をいただいて。あらたな挑戦にもなるのですごく嬉しいです」と喜びをあらわにした。

■盟友・花澤香菜との初の2マンライブ「ちょっとマニアックな曲も」秘策を明かす

戸松は、横浜で3日間開催される『CENTRAL』の中で、4月5日にKT Zepp YOKOHAMAで行われる「CENTRAL LAB.」に出演。なお、同公演には盟友・花澤香菜も出演することに触れ、「（花澤香菜とは）本当に付き合いが長くて。20年近くの付き合いで、ご飯に行く友達でもあり、仕事仲間でもありますが、アーティストとしての花澤香菜ちゃんと一緒に出るって初めてなので、声優じゃないフィールドで共演するとどうなるのかすごく楽しみです」と期待を寄せた。

さらに「初めて観る方も多くいらっしゃると思うので、アニメソングやタイアップ曲も歌っていきたいですし、今回のステージは“フェス”がテーマなので、アルバムにしか入っていないけど、ライブではめちゃめちゃ盛り上がる楽曲も入れたいです」と初の音楽フェス出演に向けた具体的なイメージを膨らませながら、「これをきっかけに“戸松遥の楽曲面白いじゃん”“アニメソング以外も面白いじゃん”って思ってもらえたら嬉しいなと思って、ちょっとマニアックな曲も入れています」と、秘策を明かした。

■戸松遥「私の青春のすべてを埋めてくれた」ORANGE RANGEから受けた影響

親がずっと聴いていた影響でサザンオールスターズやZARDの楽曲には親しみがあり、それが音楽の原体験だと語る、戸松遥。

続けて「青春時代だと、今回の『CENTRAL STAGE』にも出演されるORANGE RANGEさんが私の青春のすべてを埋めてくれました！」と声を弾ませた。なんと、中学生の頃、ORANGE RANGEのファンクラブにも加入していたほど戸松はどっぷりORANGE RANGEにハマっていたとのこと。

「初めて行ったライブもORANGE RANGEさんのライブで、その時に“ライブに行くってこんなに楽しいんだ”っていうのを初めて知りました」と、鮮明に焼きついた生バンド演奏の迫力やアレンジ、コール＆レスポンス、タオル回しなど、ライブならでは興奮と感動を瑞々しく語った。

「実はあの時の実体験が、今の自分がパフォーマンスする側になった時のマインドに繋がっていて。自分がステージに立って、来てくださったお客さんたちに“楽しんでほしい！”っていう気持ちは、あの時の実体験があったからこそです」と、アーティスト側に立つ彼女の礎となるなど、ORANGE RANGEから受けた影響を語った。

■「10代の時とは確実に違う表現の仕方」と語る、戸松遥の今

「歌うのが楽しいなと思ったキッカケ」について話が及ぶと、戸松は18歳のデビュー当時は楽しいよりも苦手意識のほうが強かったと回顧。「戸松遥として歌うって何？」 と、戸惑いや不安を抱えていた時期もあったという。

初めてのワンマンライブの会場が神奈川・パシフィコ横浜（『戸松遥 first live tour 2011「オレンジ☆ロード」』）だったことを懐かしみながら、「3rdツアーくらい（『LAWSON presents 戸松遥 3rd Live Tour 2015 Welcome！Harukarisk＊Land!!!』）から、人前に立って歌うことに慣れてきて。それと同時に自分の楽曲のバリエーションも増えて、こういう風に歌ってみたいとか演出面でもやってみたいアイデアが生まれて、そこからはすごく楽しくなりました」と自身の成長過程を赤裸々に語った。

「役でしか自分を表現したことがなかったので、戸松遥として外に出るっていうのが恥ずかしかったんです。役がないと、私ってなに？ 自分とは!? みたいに思っちゃって」と役柄を通じて歌う機会も多い声優ならではの苦悩を明かした。

「でも、人間としての豊かさを作るのは、経験に勝るものはないと思っていて。18歳の時は18年間分の経験しかなかったなかで、今36歳になって、その倍の経験を積んで。いろんな感情が活かせる瞬間が来た時、本当に良かったと思えるんです」と吐露。

「人生経験を重ねていくと、登場人物の感情だったり、物語だったりみたいなものが、なんとなく想像できるようになってきて。自然と歌声に感情が乗るようになって。10代の時とは確実に違う表現の仕方になる。全てを糧にしたいぐらいの気持ちで、日々過ごしています」と語った。

声優として、アーティストとして、キャリアを積み、結婚をして2児の母となった戸松遥。初のワンマンライブを開催した縁ある横浜を舞台に、彼女の“今”を表現した『CENTRAL』でのステージが楽しみだ。

TEXT BY フジジュン

今後も様々な出演アーティストが登場予定！

『音を待つ』をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/15155/

■戸松遥が出演！4/5の「CENTRAL LAB.」

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【CENTRAL LAB.】

4/5（日）KT Zepp Yokohama

タイムテーブル

16:00～ 戸松遥

17:15～ 花澤香菜

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

■公演情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

4/3（金）開場16:30 / 開演18:00

4/4（土）開場15:00 / 開演16:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralstage_2026

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）開場11:00 / 開演12:30

4/5（日）開場11:00 / 開演12:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventechoesbaa_2026

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

★戸松遥は花澤香菜と共に4/5の“CENTRAL LAB.”に出演。

4/4（土）開場15:00 / 開演16:00

4/5（日）開場15:00 / 開演16:00

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentrallab_2026

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralfield_2026

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

戸松遥OFFICIAL SITE

https://www.tomatsuharuka.com/