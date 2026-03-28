―波乱相場なんのその、「国家安全保障」強化の鉄壁テーマで見えてきた次の変身株候補―
サナエノミクス最強スペック株 「防衛関連」究極のニッチ・超特選5銘柄 ＜株探トップ特集＞
東京株式市場は、現在極めて不安定な相場環境に置かれている。米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃で幕を開けた中東有事は、容易に解決のメドが立たない状況となっている。週末27日のマーケットは日経平均株価が相変わらず上下に激しく振れ、一時1000円を超える大幅下落をみせた。
ただ、その後は急速に下げ幅を縮小、後場はプラス圏に浮上する場面もあった。定石通り個人投資家による駆け込みでの配当権利取りの動きや、機関投資家の配当再投資の動きなどが寄与した形跡がある。配当再投資はTOPIX型が主流で、日経平均よりもTOPIXの相対的な強さが際立ったのはそのためだが、裏返せばこの日は全体相場の下支え役として大いに貢献したことを裏付けている。
とはいえ、これは年度替わり（4月相場入り）に反動が出やすいところでもあり、決して楽観はできない。調整局面を経て株価水準的に買いやすくなっている銘柄も増えてはいるが、無計画に値ごろ感だけで拾いまくっても結果はついてこない。リスクオフ相場の洗礼を経て個別株の物色方向も見えにくくはなっているが、今回の中東有事で改めて意識されたのが「国家安全保障」のコンセプトである。日本にとっては尖閣諸島問題にも伝播しやすい台湾有事への備えがどうしても必要となってくる。その観点から、今後も中期的に相場の有力テーマとして「防衛」が投資マネーの視線を浴び続けることは間違いないところだ。
●ホルムズ封鎖でファンダメンタル評価に落とし穴
トランプ米大統領はイランに対し、ホルムズ海峡を開放しなければイランの発電所などエネルギーインフラに対する軍事攻撃を行うことを表明し、最初はタイムリミットを48時間以内に設定するなど強烈なプレッシャーをかけた。しかし、これを受けイランが態度を硬化させたことで、トランプ氏は5日間の攻撃延期を表明し、更にその後、10日間の再延期を発表している。
現状では日本時間の4月7日ごろまで、イラン側との交渉のタイムリミットが延長された格好となっているが、それまでに落としどころが見つかるのかどうかは不透明である。トランプ氏はイランと生産的な協議を行っているというコメントを出しているが、イラン側は交渉の事実自体を否定している。
今回の中東有事は、原油輸送の要衝、いわゆるチョークポイントであるホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、同海峡経由の原油に9割を依存する日本にとってかなりの経済的デメリットとなることが懸念されている。円安と相まってコストプッシュ型の物価高を加速させ、徐々に経済がスタグフレーションの色を帯びる可能性も否定できない。
こうなると株式への投資も視点を変えて工夫する必要性が生じる。好調な企業業績をベースにファンダメンタルズからのアプローチで銘柄を選別するのが従来の王道であったが、現在置かれている経済環境を考慮すると、時間とともに買いの根拠が揺らぐことにもなりやすい。おのずと投資マネーの視線は、高市早苗首相が打ち出す重点投資戦略、「国策に売りなし」でクローズアップされる近未来の出世株候補に向かうことになる。
●国家安保戦略の強化で「防衛」が一丁目一番地に
現在はウクライナ問題も同時進行するなか、世界的にキナ臭さが増しており、前述のように国家安全保障を強化する蓋然性が極めて高まっている。サナエノミクスにおいて重点的に取り組む17の戦略分野にもリストアップされた「防衛産業」が、がぜん存在感を強めてきた。
東京株式市場は、現在極めて不安定な相場環境に置かれている。米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃で幕を開けた中東有事は、容易に解決のメドが立たない状況となっている。週末27日のマーケットは日経平均株価が相変わらず上下に激しく振れ、一時1000円を超える大幅下落をみせた。
ただ、その後は急速に下げ幅を縮小、後場はプラス圏に浮上する場面もあった。定石通り個人投資家による駆け込みでの配当権利取りの動きや、機関投資家の配当再投資の動きなどが寄与した形跡がある。配当再投資はTOPIX型が主流で、日経平均よりもTOPIXの相対的な強さが際立ったのはそのためだが、裏返せばこの日は全体相場の下支え役として大いに貢献したことを裏付けている。
とはいえ、これは年度替わり（4月相場入り）に反動が出やすいところでもあり、決して楽観はできない。調整局面を経て株価水準的に買いやすくなっている銘柄も増えてはいるが、無計画に値ごろ感だけで拾いまくっても結果はついてこない。リスクオフ相場の洗礼を経て個別株の物色方向も見えにくくはなっているが、今回の中東有事で改めて意識されたのが「国家安全保障」のコンセプトである。日本にとっては尖閣諸島問題にも伝播しやすい台湾有事への備えがどうしても必要となってくる。その観点から、今後も中期的に相場の有力テーマとして「防衛」が投資マネーの視線を浴び続けることは間違いないところだ。
●ホルムズ封鎖でファンダメンタル評価に落とし穴
トランプ米大統領はイランに対し、ホルムズ海峡を開放しなければイランの発電所などエネルギーインフラに対する軍事攻撃を行うことを表明し、最初はタイムリミットを48時間以内に設定するなど強烈なプレッシャーをかけた。しかし、これを受けイランが態度を硬化させたことで、トランプ氏は5日間の攻撃延期を表明し、更にその後、10日間の再延期を発表している。
現状では日本時間の4月7日ごろまで、イラン側との交渉のタイムリミットが延長された格好となっているが、それまでに落としどころが見つかるのかどうかは不透明である。トランプ氏はイランと生産的な協議を行っているというコメントを出しているが、イラン側は交渉の事実自体を否定している。
今回の中東有事は、原油輸送の要衝、いわゆるチョークポイントであるホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、同海峡経由の原油に9割を依存する日本にとってかなりの経済的デメリットとなることが懸念されている。円安と相まってコストプッシュ型の物価高を加速させ、徐々に経済がスタグフレーションの色を帯びる可能性も否定できない。
こうなると株式への投資も視点を変えて工夫する必要性が生じる。好調な企業業績をベースにファンダメンタルズからのアプローチで銘柄を選別するのが従来の王道であったが、現在置かれている経済環境を考慮すると、時間とともに買いの根拠が揺らぐことにもなりやすい。おのずと投資マネーの視線は、高市早苗首相が打ち出す重点投資戦略、「国策に売りなし」でクローズアップされる近未来の出世株候補に向かうことになる。
●国家安保戦略の強化で「防衛」が一丁目一番地に
現在はウクライナ問題も同時進行するなか、世界的にキナ臭さが増しており、前述のように国家安全保障を強化する蓋然性が極めて高まっている。サナエノミクスにおいて重点的に取り組む17の戦略分野にもリストアップされた「防衛産業」が、がぜん存在感を強めてきた。