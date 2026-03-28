お笑いタレント陣内智則（52）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、名前が似ているベテラン俳優とのエピソードを明かした。

お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有とともに、富田林市などで街ブラロケに参加した。ゲストとして登場したのが、俳優の陣内孝則だった。寺で鐘をつく陣内孝を見つけた陣内智は、「孝則さんやないすか！意外やな、大阪の番組で孝則さんと…」と、親しげに声を掛けた。

陣内孝のことは「兄貴的な存在として」慕っているという。「公私ともに食事に連れて行ってもらったりして」とも明かした。

黒田は「陣内の親戚やと思った」と話すと、陣内孝は「俺も言われたことがある」と答えた。活躍の舞台はほぼかぶらないが、漢字が1文字違いということで、番組共演した経験があるといい、陣内智は「そういう番組、やったことがある」と振り返った。

「“陣内家”で、僕と孝則さんと、貴美子さん。親戚ちゃうか？ということで、たどったら、貴美子さんと孝則さんはつながっていたんですよ」。黒田から「お前は？」と振られた陣内智は、「関係なかった」と返答し、笑わせた。

間違えられることも多いという。陣内智が「ごっちゃになって。ネットニュースが、俺のことなのに“陣内孝則が…”となって」と話すと、陣内孝も「ネガティブな方ほど僕になる。頭来る」と本音をポロリ。陣内智は「僕が、“ドラマの主演が決まった陣内智則”って、ええ方（間違い）が来る」と、申し訳なさそうに話した。