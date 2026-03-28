クラレンス海峡でイラン本土と隔てられたケシュム島の空撮写真/Nicolas Economou/Reuters

（CNN）数千人規模の米地上部隊が中東へ向かっているとの報道が流れる中、彼らがイラン沖のカーグ島を奪取する任務に就くのではないかという臆測が高まっている。同島はペルシャ湾北部の主要な燃料拠点であり、イランの石油輸出の90％を扱う。

しかし、カーグ島はペルシャ湾に点在する数十のイラン領島の一つに過ぎず、ホルムズ海峡を通る船舶や海軍艦艇の安全な航行を確保する上では、他の島々の方が重要になる可能性がある。

これらの島のうちアブムサ島、大トンブ島、小トンブ島、ヘンガム島、ケシュム島、ララク島、ホルムズ島の7島は、イランにおける「アーチ防衛」を形成する。これは中国・珠海の中山大学の研究者らが付けた呼称だ。

イランの研究者、エナヤトッラー・ヤズダニ氏と、中国の研究者、馬妍哲氏は、カナダ科学教育センター向けの2022年の論文で、「これらの島々を結ぶ仮想の曲線は、ホルムズ海峡の安全保障を握るイランの戦略的優位性を理解するのに一段と寄与するだろう」と記している。

両研究者によれば、7島中最小の部類で、アーチの西端に位置するアブムサ島、大トンブ島、小トンブ島の3島が海峡を支配する上での鍵になるという。

上記三つの島々は間隔が狭く、湾内は全般的に水深が浅い。そのため「大型の軍艦やタンカーはこれらの島々のそばを通らざるを得ず」、イランの精鋭部隊、イスラム革命防衛隊（IRGC）にとっての容易な標的になる可能性がある。IRGCは高速攻撃艇、機雷敷設艇、あるいはドローン（無人機）をこれらの島々から繰り出すとみられる。

イラン当局者は3島をはじめとする湾岸の島々を、同国にとっての「固定型不沈空母」と呼ぶ。ヤズダニ氏と馬氏がそう記している。

ワシントンに拠点を置くシンクタンク、民主主義防衛財団の報告書によると、昨年IRGCはアブムサ島、大トンブ島、小トンブ島における自軍の展開を強化していると発表した。

これらの島々が沈むことはないため、米軍艦艇がペルシャ湾の中心部へ安全に航行するには、島上のイラン軍の拠点を排除しなければならなくなる。カーグ島への上陸を試みる場合、これらの艦艇は米海兵遠征部隊（MEU）を輸送する可能性がある。

米太平洋軍統合情報センターの元責任者カール・シュスター氏はこれらの島々について、「湾を出入りしようとするあらゆる船舶を制圧するのに、戦略上有利な位置を占める」と分析した。

イランの島々に対して、米軍がいつ水陸両用攻撃を実施する可能性があるのかは現時点で確定していない。

CNNの報道によると、約4000人の兵力を擁する二つのMEUの一部が中東へ向かっている。さらに陸軍第82空挺師団の約1000人の兵士が展開準備態勢に入った。

シュスター氏は、イランの主要な防衛島を制圧するにはこれらの部隊の全戦力を投入する必要があるかもしれないと指摘。CNNの取材に対し「私なら二つのMEUを投入して、圧倒的な戦力を確保するだろう」と述べた。

米軍部隊を島に展開させるには、空路か海路の二通りの方法がある。

米海軍の艦艇には、兵士や装備を降ろすために浜辺に滑り込むことができるエアクッション式上陸艇（LCAC）を含む上陸用舟艇が搭載されている。しかし、それらを湾内へ送り込むのは困難を伴う可能性がある。母艦は湾への入り口にあるホルムズ島、ララク島、ケシュム島、ヘンガム島、さらにはイラン本土に配備されている可能性のあるイランの防衛網を突破しなければならないからだ。

CNNの軍事アナリスト、セドリック・レイトン氏は26日、海峡の東側の入口に位置するララク島が、湾内への進入を試みる海軍艦艇にとって障害になると述べた。

レイトン氏はCNNの取材に答え、ララク島から発射されるミサイルや小型攻撃艇により、「（イランは）海峡を通過するあらゆるものを遮断できる。ここは極めて重要な軍事目標だ」と語った。

海軍の艦艇にはヘリコプターに加え、垂直離着陸が可能なティルトローター機CV22「オスプレイ」も搭載されている。しかしこれらの航空機は速度が遅く、防空網に対して脆弱（ぜいじゃく）だ。イラン側の防空網は、これまでの空爆で破壊されずに残っている可能性がある。

一方、第82空挺師団の部隊はより高高度を飛行する航空機から島へパラシュート降下することが可能だが、そのような攻撃では海上輸送で運搬するほどの装備を携行することはできない。

シュスター氏は、島々への攻撃は完了までに2日から2週間を要する可能性があるが、成功すれば重要な成果が得られるだろうと述べた。

シュスター氏はアブムサ島について、「占領し、レーダーと部隊を配置すれば、海峡内の活動を監視できるだけでなく、イランがドローンなどの拠点とするのを阻止できる」と分析した。

米シンクタンク、戦争研究所（ISW）の24日付報告書によると、米国とイスラエルのどちらかまたは両方の軍用機が、アブムサ島、大トンブ島、小トンブ島にある航空機格納庫、港湾、倉庫などの軍事インフラへの攻撃を開始したという。シュスター氏によれば、こうした攻撃は水陸両用侵攻に先立って行われるものだという。

しかし島々の占領は任務の一部に過ぎない。イランが再び島々を利用できないようにするためには、約1800〜2000人の占領部隊が必要になるとシュスター氏はみている。

そしてそれにより、占領任務に就いた米軍部隊は危険な状況に置かれる恐れがある。

「どの領土についても制圧するには、米軍がイラン本土からのドローン、ミサイル、砲撃をも阻止しなくてはならなくなる。その結果、米軍はイラン領内での長期的かつ過酷な交戦に巻き込まれ、死傷者が増加する可能性がある」と、ニューヨークに拠点を置く超党派の分析機関スーファン・センターの新たな報告書は述べている。

シュスター氏は、イランの前出の3島に駐留する米軍部隊にとって、ドローンおよびミサイルに対する防衛は不可欠だと強調。「（イランが）ドローンや弾道ミサイルを保有していれば、それらの島にいる敵対勢力を徹底的に攻撃するだろう」と語った。

それでもシュスター氏は、湾の開口部に位置する三つの島の方が、湾の奥側にあって石油の拠点となるカーグ島よりも占領を試みる上では利点が大きいと考えている。将来のイラン政府の経済に打撃を与えるリスクを抑えられるというのがその理由だ。

イランの石油の大部分はカーグ島を経由しているため、石油インフラに損害を与えるような戦闘が発生すれば再建に数年を要し、戦後の復興が遅れる恐れがある。

しかしアナリストらは、アブムサ島および大トンブ島・小トンブ島を占領する場合でも戦後に波及効果をもたらす可能性はあると指摘している。

1971年、当時米国が支援していたシャー（国王）が統治していたイランは、アラブ首長国連邦（UAE）が英国の植民地支配から独立を果たした際、これらの島々の支配権を掌握した。

UAEはその後、国連においてイランの行動を違法と主張し、問題解決に向けた交渉を提案した。

イランは、当該の島々に対する歴史的・地理的権利を有すると主張している。UAEは問題が解決できない場合、国際司法裁判所（ICJ）に提訴する可能性があると述べている。

米首都ワシントンのUAE大使館は声明の中で、米国をはじめとする各国がUAEの主張を支持していると述べた。

シュスター氏は、ここで米国による島々の占領が厄介な問題になると指摘。協力国であるUAEとの関係を踏まえれば、これは米国にとって「政治的ジレンマ」だとの見解を示した。

シュスター氏によれば、もし米国が島々を新たなイラン政府に返還すれば、UAEの反発を招くリスクがある。他方もし米国が島々をUAEに返還すれば、新たなイラン政府の正当性に対する認識を損なう可能性があるという。

もちろん、このような点が問題になるのは、紛争の終結時に米国が接収した島々の保持に成功した場合に限られる。それでも政策立案者はそこを留意しておく必要があるとシュスター氏は指摘する。この種の対立から、戦闘が再燃することもあり得るからだ。

「現代の軍事計画がいかに複雑か、この例から分かる」「どんな選択肢にもマイナス面がある。完璧な計画や解決策などは存在しない。あくまでもコストやリスク、影響のバランスを検討するだけだ。それらが意図したものか、意図せずに発生したものかどうかは問われない」（シュスター氏）