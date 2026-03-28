¡Ú¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÛZONES¤¬ÂàÃÄÈ¯É½¡Ö¹ñÆâ³°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó£²£¸Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢´úÍÈ¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ú£Ï£Î£Å£Ó¤¬ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ú£Ï£Î£Å£Ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥¢¥é¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÌøÀîÀ¡³ò¡¢¿ÀÉ±³Ú¥ß¥µÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿£Ú£Ï£Î£Å£Ó¤Ï¡Ö»ä¡¢£Ú£Ï£Î£Å£Ó¤Ï£³·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´·î£±Æü¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤Î¿ÛË¬Ëâ¡¢£Ç£Í¤ÎÀÐÀî½¤»Ê¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎàÂè£²¾Ïá¤Ë¸þ¤±¡ÖÃÏµå¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï°ìÀÚ¤Ö¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£