新日本プロレス２８日の水戸大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」への怒りを爆発させた。

ウルフは１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー戦（対ＥＶＩＬ）以降、Ｈ．Ｏ．Ｔとの抗争が続いている。先シリーズの「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ」ではドン・ファレのダーティーファイトに沈み屈辱の初戦敗退。この日の大会では矢野通ＹＯＨ＆マスター・ワトと組んでファレ＆ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯ＆金丸義信と８人タッグで対戦した。

ファレと対峙したウルフは膝蹴りから串刺しラリアート、逆水平チョップを発射。肩車式スラムを防がれるとＤＯＵＫＩとＳＨＯがリングに入ってくるも、２人まとめてショルダータックルでなぎ倒す。続けてショルダータックルで倒したファレの上に、ＤＯＵＫＩとＳＨＯをボディスラムで投げつけてダメージを与えるなど、パワフルな動きでチームの勝利に貢献した。

バックステージでは「こんな言葉知ってるか？ 弱いヤツほどよく群れる。アイツらはそれで得意になってるかもしれないけど、あの戦い方は自分で自分たちのことを弱いと言ってるのと一緒なんだよ」とＨ．Ｏ．Ｔを断罪。「本当に強い人間はな、一人で戦っても強いんだよ。それをな、俺がこのプロレスの世界通して証明してやるよ」と予告していた。