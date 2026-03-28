巨人が２８日の阪神戦（東京ドーム）に０―２で敗戦。相手先発の高橋遥人投手（３０）を前にあと一打が出なかった。

難敵に今季も苦しめられた。前日の開幕戦で勝利を飾り勢いに乗りたい巨人だったが、この日は一転。阪神の先発・高橋を前に打線は沈黙し、５回一死から岸田が内野安打で出塁するまで無安打投球とされると、その後もなかなかチャンスを作れず…。

６回１失点とゲームメークした新助っ人のハワードの奮投に応えたい打線だったが、２点を追う９回に二死二、三塁の好機を作るのが精いっぱい。最後まで本塁は遠く、高橋に完封勝利を許す苦しい結果に終わった。

完敗の内容に阿部慎之助監督（４７）は「もういいピッチングをされた。そのままです」と相手左腕に脱帽。それでも「チャンスは作ったんでね。そこで１本出るか、だけなんで。（阪神の投手が）いいのはみんな知っているんでね。けどああいう形でチャンスは作れてきているので。そこは続けていきたいなと思います」と敗戦の中から得た手応えも明かした。

また、新天地で堂々の投球を披露したハワードについては「もう、我慢して我慢して投げてくれたので、次につながると思います」と手放しで賞賛。敗れこそしたものの、２試合連続で２失点以内と投手陣は試合を作っているだけに、カード最終戦では打線の奮起が待たれるところだ。