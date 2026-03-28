【ワークマン新作バッグ】がお値段以上！ 荷物多めさんも安心な「軽量」「全17ポケット」

この春を機会にバッグも新調したいなら【ワークマン】の新作をチェックしてみて。軽量や多収納など嬉しい機能付きのバッグが、手に取りやすい価格で登場しています。荷物が多めの人の味方にもなってくれそうなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

春コーデでヘビロテしたい軽量バッグ

【ワークマン】「撥水8ポケットショルダーバッグ」\2,900（税込）

荷物が多くなりがちな人には、軽量タイプのバッグがおすすめ。こちらは撥水機能も付いているため、雨の日のお出かけでも頼りになりそうです。ペットボトルホルダーのほか、ポケットは全部で8個あり、小物を整理しやすいのも嬉しいポイント。デイリーはもちろん春のピクニックにもおすすめ。

旅行にもおすすめ！ 17ポケット付きトート

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトートバッグ」\3,500（税込）

たくさんの荷物を整理して入れやすいトートバッグ。保冷保温ポケットや13インチのノートPCが入るポケットなど、全部で17個もあるので小物が迷子になりがちな人にぴったり。キャリーオン仕様になっているためスーツケースに固定でき、旅行にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M