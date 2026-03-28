◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

地元・宮崎市出身でプロ２年目の青木香奈子（マイナビ）は８０位で出て４バーディー、６ボギーの７４と崩し、通算４オーバーの８８位で予選落ちした。

前半１３番パー３は第１打をグリーン左へ、１４番はティーショットを左に曲げてＯＢとし、１５番は３オン２パットと３連続ボギーをたたいた。１８番、１番とパー５で２連続バーディーとしたが、後半に伸ばせなかった。

小学生時代から「１００界くらい回ってる」と知り尽くしたコース。「ジュニア時代の悪いイメージがある中で、いいイメージに塗りかえないといけない」と受け止めた。地元の熱い声援を受けた中で予選通過はかなわず。「こういうプレーを見せてしまって恥ずかしいし、悔しい。その中でも最後まで応援してくれたので、（宮崎開催のツアー最終戦）リコーカップに出てで恩返ししたい」と語った。

今季は下部ツアーが主戦場だが、レギュラーツアー開幕戦から国内３戦に連続出場。前週のＶポイント×ＳＭＢＣレディスで１４位に入るなど、着実に力を発揮している。今後は下部ツアーに出場しながら、主催者推薦でレギュラーツアー３試合に出場予定。「今は人生で一番パッティングが良いと言い切れるくらい、パターにストレスがない。ショットが良くなれば、スコアが良くなりそうな予感がする」と今後の飛躍を見据えた。