◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６▽準々決勝 日テレ東京Ｖ５―０スタリオン・ラグナ（フィリピン）（２８日・味の素スタジアム）

女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖが、ＡＷＣＬ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と戦い、５―０で快勝した。

立ち上がりから一方的に攻め続けながら、なかなかゴールを奪えなかったが、前半４１分にエリア内でパスを受けたＦＷ樋渡が反転して一人かわして右足シュートをゴール左へ押し込んでようやく均衡を破った。

前半を１―０で折り返すと、後半は立ち上がりの３分に追加点を奪う。ＭＦ塩越のパスを受けたＭＦ北村が右足シュートを決めて突き放すと、同２５分にはＭＦ猶本がＰＫをゴール左へ決めて３―０。同３７分にはＭＦ松永が左足シュートをゴール右へ流し込み、最後は同４０分にＦＷ氏原がゴールを決めて５―０とした。

最後まで攻撃の手を緩めず、ＡＦＣ公式サイトのシュート数は４５本を記録し、守備陣は被シュート０本に“完封”しての無失点勝利。日本勢初の４強進出で、初のアジア王者まであと２勝とした。

試合後、楠瀬直木監督は「終わってみれば大差で勝てたゲームではありますが、前半はなかなか点を取れず…チームを成長させようとずっとやってきた中で、じれる時間帯、なかなか（点を）取れない時にバタバタせずに、ちゃんとやるべきことをやるっていうことができてたのが、後半に生きて、結果、大量得点だった。取りたい所でしっかりとらなきゃ、という課題があるんですけれども、全員で守って、全員で攻撃することが出来た。若い選手も含めて本当に年齢幅の広いチームになり、今日は岩清水も最後の締めの仕事をしてくれましたし、そういう中で次、みんなで勝ち取れるようにやっていきたいと思います。今日は本当に勝ててホッとしています」と振り返った。