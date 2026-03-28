1位はクラスの品質を誇る！ 「スローエイジング」

記事ポイント レイコップがウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表、サプリメント全7種を展開臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用した独自処方22種類のビタミン・ミネラル配合やNMN・ヒアルロン酸配合など多彩なラインナップ レイコップがウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表、サプリメント全7種を展開臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用した独自処方22種類のビタミン・ミネラル配合やNMN・ヒアルロン酸配合など多彩なラインナップ

レイコップから、「スローエイジング」をコンセプトにしたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」が登場しています。

臨床試験で効果が実証された成分だけを使い、日本人の食事量やライフスタイルに合わせた独自処方のサプリメント全7種が展開されています。

NMN・ヒアルロン酸を配合したマルチビタミンや、5種の植物性プロテインなど、健康寿命を意識した本格的なラインナップが揃っています。

レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

ブランド名：Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）展開企業：レイコップ株式会社販売開始：2026年3月17日商品数：全7種販売場所：Dr. MiCHAEL 公式オンラインストア定期購入：全商品15％OFF

「Dr. MiCHAEL」は、医師であり企業家であるDr.マイケル・リーが「老化の速度は緩やかにすることができる」という視点から立ち上げたウェルネスブランドです。

研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進むことが判明しており、ライフスタイルの改善によって老化の速度を遅らせる「スローエイジング」に着目しています。

臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用し、慢性疾患の予防と日本人の健康寿命を伸ばすことを目指しています。

ブランドの3つの特徴

1つ目は、最新の臨床データ・トレンドに基づいた商品開発です。

医師としての経験を活かし、人への効果が実証された成分のみを使用しています。

2つ目は、日本人のライフスタイルに合わせた独自処方です。

日本人の食事量を考慮した成分配合量で、不足しがちな栄養素を効率的に補えます。

3つ目は、最新の臨床エビデンスに基づいたスローエイジングサポートです。

健康情報が溢れる中で迷わないよう、最適な方針と処方が提供されています。

オプティマムビタミン

NAD＋の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつリッチに配合しています。

22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく含み、オーバードーズなしで健康を維持できます。

定期購入は5,950円（税込）、単品購入は7,000円（税込）で、内容量は120粒入です。

5種の植物性ヴィーガンプロテイン

大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5種類の植物性プロテインを独自配合しています。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体作りをサポートします。

定期購入は5,525円（税込）、単品購入は6,500円（税込）で、内容量は600g入となっています。

グラスフェッドコラーゲンペプチド

牧草のみで育った牛由来のコラーゲンを贅沢に使用し、低分子ペプチド化しています。

18種類のアミノ酸を含み、肌・髪・骨の健康を内側からサポートします。

定期購入は4,675円（税込）、単品購入は5,500円（税込）で、内容量は300g入です。

メモリーオメガ 3

国内トップクラスの品質を誇る国産DHA・EPAを100％使用しています。

クルミエキスも配合し、思考のクリアさと健康維持をサポートします。

定期購入は4,250円（税込）、単品購入は5,000円（税込）で、内容量は120粒入となっています。

クレアチン

厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合しています。

運動パフォーマンスの向上やトレーニング効果のサポートが期待できます。

定期購入は4,675円（税込）、単品購入は5,500円（税込）で、内容量は120粒入です。

グッドナイト

GABA、L-Serine、Lafumaを独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポートします。

定期購入は3,400円（税込）、単品購入は4,000円（税込）で、内容量は30粒入となっています。

リリーバー

酢酸菌、甜茶エキス、発酵黒じゃばらを配合しています。

季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポートします。

定期購入は3,825円（税込）、単品購入は4,500円（税込）で、内容量は30粒入です。

臨床エビデンスに基づいた成分のみを採用しているため、信頼感のあるサプリメント選びができます。

日本人の食事量に合わせた独自処方により、忙しい毎日でも無理なく健康習慣を続けられます。

ビタミン・プロテイン・コラーゲン・オメガ3など全7種から、自分に合ったスローエイジングケアを選べるのが魅力です。

Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）サプリメントの紹介でした。

よくある質問

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントはどこで購入できますか？

A. Dr. MiCHAELの公式オンラインストアで購入できます。

定期購入プランを利用すると、全商品が15％OFFで届きます。

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントにはどのような種類がありますか？

A. オプティマムビタミン、5種の植物性ヴィーガンプロテイン、グラスフェッドコラーゲンペプチド、メモリーオメガ 3、クレアチン、グッドナイト、リリーバーの全7種が展開されています。

Q. オプティマムビタミンにはどのような成分が含まれていますか？

A. NMNとヒアルロン酸が100mgずつ配合されているほか、22種類の必須ビタミン・ミネラルがバランスよく含まれています。

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