数量限定の2024年問題！ 「スラッジバスターズ」

記事ポイント 燃料添加剤「スラッジバスターズ」が2026年4月1日よりAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でエンジン内部の汚れ除去や燃費改善をサポート 燃料添加剤「スラッジバスターズ」が2026年4月1日よりAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でエンジン内部の汚れ除去や燃費改善をサポート

エンジンオイルの開発・販売を手がけるザーレン・コーポレーションから、燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。

物流「2024年問題」を背景に、車両のメンテナンスコストや時間のロスを削減する製品として、2026年4月1日よりAmazonで販売されます。

ガソリン用とディーゼル用の2種類がラインナップされており、CeO2（酸化セリウム）配合によりDPFの詰まりや燃費悪化の抑制が期待できます。

ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」

商品名：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ種類：ガソリン用／ディーゼル用価格：ガソリン用 3,135円（税込）／ディーゼル用 4,950円（税込）内容量：各300mlAmazon発売日：2026年4月1日

「SLUDGE BUSTERS」は、燃料タンクに添加するだけで使用できる燃料添加剤です。

専門的な作業や設備投資を必要とせず、とくに大型車両では吸気系・排気系・エンジン内部をケアすることで、大規模整備に伴うコストや長時間の運行停止リスクを回避できます。

1958年創業のザーレン・コーポレーションが長年培ってきたエンジンオイル開発のノウハウを活かし、ドライバーを悩ませるメンテナンスの負担軽減と燃費改善を目指して開発されています。

ガソリン用の特徴

ガソリン用は、3つの成分がエンジン内部にトリプル作用する設計です。

PEA（ポリエーテルアミン）が吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去します。

きれいになったインジェクターや吸気バルブをPIB（ポリイソブチレン）が保護し、汚れの再定着を防ぎます。

さらに、CeO2（酸化セリウム）は燃えずに排気系へ届き、排気熱を利用して残ったススを焼却します。

自社検証では、トヨタ サクシード（走行距離約20〜23万km）において約10％の燃費改善が確認されています。

ガソリン車やバイクなど、都市部での小口配送やデリバリービジネスを担う車両に適しています。

添加目安は、30〜50Lのガソリン燃料に1本、1年または1万kmごとに1回です。

ディーゼル用の特徴

ディーゼル用は、排ガス処理やエンジン性能維持に欠かせない「インジェクター」「EGR」「DPF」の3つの主要部品にアプローチします。

インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄し、詰まりを解消します。

CeO2（酸化セリウム）がEGR・DPF内で触媒として作用し、低温でもススが燃えやすくなります。

ススの燃え残りが減ることでフィルターがクリーンに保たれ、強制再生の回数削減や燃費改善、排気系トラブルの予防が見込めます。

DPFの詰まりや強制再生の頻度が気になる大型車両に適しています。

添加目安は、70〜100Lの軽油燃料に1本、6ヵ月または5万kmごとに1回です。

発売記念キャンペーン

Amazon発売を記念して、期間限定のキャンペーンが実施されます。

2026年3月23日からの予約販売期間に加え、2026年4月1日から4月5日までの期間中、5％割引クーポンとAmazonポイント5倍が適用されます。

なお、2026年3月23日より数量限定で予約販売が開始されました。

予定数量に達し次第終了となる場合があります。

燃料タンクに入れるだけの手軽さで、車両のエンジンコンディションを維持できる製品です。

ガソリン用・ディーゼル用それぞれに最適化された成分が、メンテナンスコストの削減と燃費改善をサポートします。

物流の現場で求められる「車両を止めない」運用を支える、新しいメンテナンスソリューションとなっています。

ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SLUDGE BUSTERS」のガソリン用とディーゼル用の違いは何ですか？

A. ガソリン用はPEA・PIB・CeO2の3成分がエンジン内部の汚れ除去・保護・スス焼却にトリプル作用します。

ディーゼル用はインジェクター・EGR・DPFの3つの主要部品にアプローチし、CeO2が触媒となって低温でもススを燃焼させます。

それぞれの燃料・エンジン特性に合わせた設計となっています。

Q. 使用方法や添加頻度はどのようになっていますか？

A. 燃料タンクに添加するだけで使用でき、専門的な作業は不要です。

ガソリン用は30〜50Lの燃料に1本を1年または1万kmごとに1回、ディーゼル用は70〜100Lの軽油に1本を6ヵ月または5万kmごとに1回が添加目安です。

Q. 発売記念キャンペーンの内容を教えてください。

A. 2026年3月23日からの予約販売期間と、2026年4月1日から4月5日までの期間中、5％割引クーポンとAmazonポイント5倍が適用されます。

予約販売は数量限定のため、予定数量に達し次第終了となる場合があります。

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