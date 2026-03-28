1000年後の地球で戦うVR体験が無料！ マグノロスワークス「The Last Resort」
記事ポイントMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開中1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台にした没入型SF戦闘を体験できるフルバージョンでは5つのステージ・50以上の敵キャラクターを開発中
マグノロスワークスとプロディジが手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開されています。
1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングが楽しめます。
フルバージョンに向けた開発も進行中で、大ボリュームの製品版にも期待が高まる注目タイトルです。
マグノロスワークス「The Last Resort」
アプリ名称：The Last Resort価格：無料（課金なし）提供開始日：2026年3月21日対応端末：Meta Quest2以上
『The Last Resort』は、1000年後の地球を舞台にしたSF VRシューティングゲームです。
プレイヤーは最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となり、大陸「Continent Alpha」を守るために宇宙からの侵略者と戦います。
本作は、2021年に出版された大藤崇氏のスペクタクル大作「ザ・ラスト・リゾート」を原作としています。
2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開され、ついにMeta Questでプレイできるようになりました。
体験版の内容
体験版では、没入感の高いVR戦闘システムや未来的な武器の演出、スピーディーなアクション体験を一部プレイできます。
VRデバイスの進化により実現した「直感的で没入感のある戦闘体験」が追求されており、プレイヤー自身がその場に存在するかのようなリアルな臨場感が特徴です。
従来のゲームとは異なる、身体ごと戦場に入り込む感覚を味わえます。
今後の展開
現在、フルバージョンのリリースに向けて開発が進行しています。
製品版では5つのステージと50以上の敵キャラクターが登場するほか、ハイスコアやアチーブメント機能も搭載予定です。
Meta QuestストアにてWishlist登録も受付中となっています。
販売元のマグノロスワークスにとって本作は初のゲーム作品であり、開発元のプロディジはゲームやVR/ARコンテンツなど豊富な開発実績を持つ企業です。
VRならではの没入感あふれるSF戦闘体験が、無料で手軽に楽しめます。
1000年後の地球という壮大な世界観の中で、最後の守護者として侵略者と戦い抜くストーリーが魅力です。
フルバージョンへの期待も高まる、注目のVR FPSとなっています。
『The Last Resort』体験版の紹介でした。
よくある質問
Q. 『The Last Resort』体験版の価格と対応端末は？
A. 体験版は無料（課金なし）で、Meta Quest2以上の端末に対応しています。
Q. フルバージョンにはどのようなコンテンツが予定されていますか？
A. 5つのステージと50以上の敵キャラクターに加え、ハイスコアやアチーブメント機能が開発中です。
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