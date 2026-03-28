1000年後の地球で戦うVR体験が無料！ マグノロスワークス「The Last Resort」

記事ポイント Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開中1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台にした没入型SF戦闘を体験できるフルバージョンでは5つのステージ・50以上の敵キャラクターを開発中 Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開中1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台にした没入型SF戦闘を体験できるフルバージョンでは5つのステージ・50以上の敵キャラクターを開発中

マグノロスワークスとプロディジが手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開されています。

1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングが楽しめます。

フルバージョンに向けた開発も進行中で、大ボリュームの製品版にも期待が高まる注目タイトルです。

マグノロスワークス「The Last Resort」

アプリ名称：The Last Resort価格：無料（課金なし）提供開始日：2026年3月21日対応端末：Meta Quest2以上

『The Last Resort』は、1000年後の地球を舞台にしたSF VRシューティングゲームです。

プレイヤーは最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となり、大陸「Continent Alpha」を守るために宇宙からの侵略者と戦います。

本作は、2021年に出版された大藤崇氏のスペクタクル大作「ザ・ラスト・リゾート」を原作としています。

2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開され、ついにMeta Questでプレイできるようになりました。

体験版の内容

体験版では、没入感の高いVR戦闘システムや未来的な武器の演出、スピーディーなアクション体験を一部プレイできます。

VRデバイスの進化により実現した「直感的で没入感のある戦闘体験」が追求されており、プレイヤー自身がその場に存在するかのようなリアルな臨場感が特徴です。

従来のゲームとは異なる、身体ごと戦場に入り込む感覚を味わえます。

今後の展開

現在、フルバージョンのリリースに向けて開発が進行しています。

製品版では5つのステージと50以上の敵キャラクターが登場するほか、ハイスコアやアチーブメント機能も搭載予定です。

Meta QuestストアにてWishlist登録も受付中となっています。

販売元のマグノロスワークスにとって本作は初のゲーム作品であり、開発元のプロディジはゲームやVR/ARコンテンツなど豊富な開発実績を持つ企業です。

VRならではの没入感あふれるSF戦闘体験が、無料で手軽に楽しめます。

1000年後の地球という壮大な世界観の中で、最後の守護者として侵略者と戦い抜くストーリーが魅力です。

フルバージョンへの期待も高まる、注目のVR FPSとなっています。

『The Last Resort』体験版の紹介でした。

よくある質問

Q. 『The Last Resort』体験版の価格と対応端末は？

A. 体験版は無料（課金なし）で、Meta Quest2以上の端末に対応しています。

Q. フルバージョンにはどのようなコンテンツが予定されていますか？

A. 5つのステージと50以上の敵キャラクターに加え、ハイスコアやアチーブメント機能が開発中です。

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