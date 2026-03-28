経済成長の青写真が始動！ マレーシア「新産業マスタープラン2030（NIF）」

記事ポイント マレーシアが税制優遇中心の制度から成果連動型インセンティブモデル（NIF）へ移行製造業分野では2026年3月1日に施行済み、サービス分野は第2四半期から適用予定半導体・EV関連部品・デジタル化など高付加価値分野への日本企業の投資を歓迎 マレーシアが税制優遇中心の制度から成果連動型インセンティブモデル（NIF）へ移行製造業分野では2026年3月1日に施行済み、サービス分野は第2四半期から適用予定半導体・EV関連部品・デジタル化など高付加価値分野への日本企業の投資を歓迎

マレーシア投資開発庁（MIDA）が、新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。

従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制（ティアリング）および成果連動型のインセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革です。

製造業分野では2026年3月1日に施行されました。

MIDA「新インセンティブ・フレームワーク（NIF）」

マレーシア投資開発庁（MIDA）は、マレーシア投資貿易産業省（MITI）の管轄下にある政府の主要な投資促進機関です。

製造業およびサービス業分野への戦略的投資を推進し、マレーシア経済の変革を牽引しています。

MIDA東京事務所および大阪事務所は、日本における最初の窓口として、日本企業のマレーシア投資を支援しています。

投資機会に関する情報提供、各種承認およびインセンティブ制度の案内、産業動向の共有、サプライチェーン構築の支援などのサービスを提供しています。

日本企業が注目される高付加価値分野

マレーシアは、半導体、EV（電気自動車）関連部品、デジタル化、高度機械産業、ハラール産業、グローバルビジネスサービスなど、付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎しています。

地理的優位性を活かし、地域および世界のハイテクサプライチェーンを結ぶ重要な拠点となっています。

2025年1〜9月の投資実績は「新産業マスタープラン（NIMP）2030」と整合しており、日本企業は主要なハイテク分野において優れた成果を上げています。

NIFの仕組みと施行スケジュール

新インセンティブ・フレームワーク（NIF）は、従来の税制優遇（タックスホリデー）中心の制度から、段階制（ティアリング）および成果連動型インセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革です。

段階制アプローチは、産業ごとの多様性を踏まえ、それぞれの産業の特性やニーズに応じたインセンティブを設計するものとなっています。

成果連動型アプローチは、定量的評価が可能な経済的成果に基づいてインセンティブを付与する仕組みへと転換することを意味します。

製造業分野では2026年3月1日に施行されました。

サービス分野では2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

開発が遅れているエリアと小規模企業の定義

開発が遅れているエリア（Less Developed Areas）は、第13次マレーシア計画（RMK-13）の下で、経済・社会・空間的発展の一定の水準に基づき、経済省によって定義された地区です。

小規模企業（Small Companies）は、株主資本が8,375万円（250万リンギット）までの企業で、所定のマレーシア資本要件を満たす企業を指します。

すべての金額は1リンギット＝28.235円の為替レートで日本円に換算されています。

NIFの導入により、マレーシアは経済的成果に基づく透明性の高いインセンティブ体系を構築しています。

半導体やEV関連部品をはじめとする高付加価値分野で、日本企業にとって新たな投資機会が広がっています。

段階制と成果連動型の2つのアプローチにより、産業の特性に合った柔軟なインセンティブ設計が実現されています。

MIDA「新インセンティブ・フレームワーク（NIF）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新インセンティブ・フレームワーク（NIF）はいつから施行されていますか？

A. 製造業分野では2026年3月1日に施行されています。

サービス分野では2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

Q. NIFは従来の制度とどう違いますか？

A. 従来のタックスホリデー中心の税制優遇から、段階制（ティアリング）および成果連動型のインセンティブモデルへと移行しています。

産業ごとの特性に応じたインセンティブ設計と、定量的な経済的成果に基づくインセンティブ付与が特徴です。

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