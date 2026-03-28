在庫リスクゼロでオリジナルグッズが作れる！ アソビナ「DELIGRAPHICS」

記事ポイント 受注生産型モデルで在庫リスクを抑えたオリジナルグッズ販売が可能コンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制クリエイターからカフェ・ショップまで幅広いジャンルに対応 受注生産型モデルで在庫リスクを抑えたオリジナルグッズ販売が可能コンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制クリエイターからカフェ・ショップまで幅広いジャンルに対応

アソビナが運営するECプラットフォーム「DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）」が、出店パートナーの募集を本格的に強化しています。

イラストレーターやグラフィックデザイナー、フォトグラファーなどのクリエイターに加え、オリジナルグッズを展開したいカフェやショップ、ブランド運営者まで幅広い事業者が対象となっています。

受注生産型モデルにより在庫リスクを抑え、製造・発送も運営側が対応するため、出店者は企画や発信に集中できます。

アソビナ「DELIGRAPHICS」

プラットフォーム名：DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）運営：株式会社アソビナコンセプト：「”着る”ことで始まる物語」対象：クリエイター、カフェ、ショップ、ブランド運営者など受注生産型モデル／製造・発送は運営側が対応

DELIGRAPHICSは、「”着る”ことで始まる物語」をコンセプトに掲げるECプラットフォームです。

オリジナルグラフィックをTシャツやバッグなどのアパレルアイテムとして展開できます。

このたび出店パートナーの募集を本格的に強化し、幅広い事業者に新たな販売機会を提供しています。

Johnsonvilleや飯村一輝とのコラボレーションなど、多彩なジャンルとの取り組み実績があります。

在庫リスクゼロの受注生産型モデル

DELIGRAPHICSでは受注生産型モデルを採用しており、在庫を抱えるリスクがありません。

商品の製造から発送までのオペレーションは運営側が一貫して担います。

出店者はデザインの企画やSNSでの発信活動に専念できる環境が整っています。

POPUPラーメンとのコラボレーションアイテムも展開されており、飲食業界からの参入事例も広がっています。

近年はSNSを活用して世界観を発信するカフェやライフスタイルショップが増えており、「オリジナルグッズを作りたいが在庫が不安」「物販まで手が回らない」といった課題にも対応できます。

ブランド育成まで伴走するサポート体制

運営元のアソビナは、数多くのアパレル製造を手がけてきた実績を持っています。

そのノウハウを活かし、商品製作だけでなくコンセプト設計やターゲット設定、世界観づくりといったブランディングの段階からサポートを行っています。

単発のグッズ販売ではなく、継続的に支持されるブランド構築を支援する体制が特徴です。

Kai Coffee Hawaiiとのコラボレーションでは、店舗の世界観をアパレルアイテムとして表現しています。

店舗ロゴやオリジナルキャラクター、キービジュアルなどを活かしたグッズ展開により、リアル店舗のファンコミュニティをオンライン販売へとつなげる導線づくりも可能です。

コラボレーションコンテンツの強化

今後は出店者にフォーカスしたコラボレーション記事や特集コンテンツも強化されます。

作品や店舗に込めた想い、誕生の背景、オーナーやクリエイターのストーリーを深掘りし、「人」と「ブランド」の魅力を発信していきます。

共感を軸とした発信により、ファンとのつながりをより強固なものへと育てる仕組みが整っています。

さいこぱすぴすたちお。

とのコラボレーションなど、アートやストリート、キャラクターといった多様なジャンルの表現を歓迎しています。

現在、出店希望パートナーのエントリーを公式サイトにて受付中です。

DELIGRAPHICSでは、在庫リスクを抑えた受注生産型モデルにより、誰でも気軽にオリジナルグッズの販売を始められます。

コンセプト設計からブランド育成まで一貫したサポート体制が用意されています。

クリエイターからカフェ・ショップまで、ジャンルを問わず多様な世界観をアパレルアイテムとして形にできるプラットフォームです。

DELIGRAPHICSの出店パートナー募集強化の紹介でした。

よくある質問

Q. DELIGRAPHICSではどのようなグッズを作れますか？

A. オリジナルグラフィックを活かしたTシャツやバッグなどのアパレルアイテムを、受注生産型モデルで在庫リスクを抑えながら販売できます。

Q. 出店にあたって製造や発送の対応は必要ですか？

A. 製造から発送までのオペレーションは運営側が担うため、出店者は企画やデザイン、発信活動に集中できます。

Q. どのようなジャンルの出店者が対象ですか？

A. アート、ストリート、キャラクター、ロゴデザイン、ショップブランドなど、ジャンルを問わず幅広い表現を歓迎しています。

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