◇世界男子カーリング選手権大会2026(3月27日〜4月4日、アメリカ・オグデン)

世界男子カーリング選手権が現地時間27日、アメリカ・オグデンで始まり、日本代表が開幕2連勝を飾りました。

今大会では、予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが予選に突破でき、1、2位は準決勝へ進み、3〜6位は準決勝をかけたプレーオフを行います。

日本はSC軽井沢クラブのメンバーを中心に胗澤李空選手、山口剛史選手、山本遵選手、小泉聡選手、臼井槙吾選手が代表に選出。この日は大会1日目を迎え、初戦のノルウェーに6-4、2戦目のスコットランドに6-5で勝利しました。

日本カーリング協会公式インスタグラムは試合後に山本選手からのコメントを投稿。山本選手はこの日を振り返って「アイスが重い中、チームでいろいろ話し合って、一つ一つショットを決めていこうっていうところからスタートして開幕2連勝することができて非常にほっとしていることと、素直にうれしい気持ちがいっぱいです」とコメント。

「昼の試合と夜の試合でだいぶアイスコンディションが変わっている部分があったので、今後もアイスコンディションは1試合1試合微妙に異なることが予想されますので、これからもチーム全員で一丸となってアイスを読むことに集中できればと思っています。これからもがんばります」と意気込みました。

男子の前に行われた女子の世界選手権では、日本代表ロコ・ソラーレが4位。メダルにはあと一歩届きませんでしたが、奮闘をみせました。

▽日本代表日程と結果＜予選リーグ＞※日本時間3月28日 第1戦 ○ 6−4 ノルウェー3月28日 第2戦 ○ 6−5 スコットランド3月29日 第3戦 vs スイス3月30日 第4戦 vs スウェーデン3月30日 第5戦 vs 中国3月31日 第6戦 vs アメリカ3月31日 第7戦 vs カナダ4月1日 第8戦 vs ドイツ4月2日 第9戦 vs チェコ4月2日 第10戦 vs イタリア4月3日 第11戦 vs ポーランド4月3日 第12戦 vs 韓国