「肋骨は気合やと言われて…」骨折→欠場３試合で驚異の復帰！フランスで躍動する25歳DFが怪我人続出の日本代表でも重要戦力に「骨一本ぐらいじゃっという気持ちで」
今季からフランスのリーグ・アンでプレーするル・アーブルの日本代表DF瀬古歩夢は、いきなり主軸を担い、本職のCBだけでなく、アンカーでも躍動を続けてきた。
だが、１月に味方GKと接触して肋骨を骨折。日本代表戦士、とりわけDF陣に故障者続出してしただけに、状態が懸念された。
だが、監督も驚くほどの回復力を見せ、３試合欠場しただけで戦線に復帰。その時の状況について、25歳はこう話す。
「まあ、早く治ればいいなって思ってたんですけど、みんなに『肋骨は気合や』と言われてたんで、よく折れている人に聞いたら。けど気合にできひんぐらい、折れた時は痛くて。若干ちょっとひっついて痛みが収まったから、いけるかなっていう具合で復帰したんですけど、速攻フルで出ると思ってなかったんですけど、まあ順調にいけてるかなとは思ってますね」
痛みが落ち着いてからプレーしていたが、「他のところにガタはきていた」という。
「もともとタフなんで、その辺は骨一本ぐらいじゃという気持ちではおったんですけど、痛すぎて３試合ぐらいさすがに欠場させてもらったんですけど。そこからチームのためになればいいかなっていうのは思ってやってました」
その時の心境については、「今までこっち（欧州）に来てほとんど怪我で、試合に出ないことはなかったので、正直ちょっと不安ではありましたけど、すんなり復帰できたので、まあ良かったと思ってますね」と述べている。
「自分はやりたいとずっと監督に伝えている」というCBでは、リーグ・アンのアタッカーと対峙し、自信も掴んだ。
「すごい身体の強い選手とか、足の速い選手と対峙した中で、自信もついてきましたし、それを代表で発揮できるかは自分次第だと思うので、いつも通りチームでやってることをこのチームで出せたら一番かなと思ってます」
ポリバレントな瀬古は日本代表でも重要な戦力。英国遠征でも、そのタフネスぶりを発揮してくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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だが、１月に味方GKと接触して肋骨を骨折。日本代表戦士、とりわけDF陣に故障者続出してしただけに、状態が懸念された。
だが、監督も驚くほどの回復力を見せ、３試合欠場しただけで戦線に復帰。その時の状況について、25歳はこう話す。
痛みが落ち着いてからプレーしていたが、「他のところにガタはきていた」という。
「もともとタフなんで、その辺は骨一本ぐらいじゃという気持ちではおったんですけど、痛すぎて３試合ぐらいさすがに欠場させてもらったんですけど。そこからチームのためになればいいかなっていうのは思ってやってました」
その時の心境については、「今までこっち（欧州）に来てほとんど怪我で、試合に出ないことはなかったので、正直ちょっと不安ではありましたけど、すんなり復帰できたので、まあ良かったと思ってますね」と述べている。
「自分はやりたいとずっと監督に伝えている」というCBでは、リーグ・アンのアタッカーと対峙し、自信も掴んだ。
「すごい身体の強い選手とか、足の速い選手と対峙した中で、自信もついてきましたし、それを代表で発揮できるかは自分次第だと思うので、いつも通りチームでやってることをこのチームで出せたら一番かなと思ってます」
ポリバレントな瀬古は日本代表でも重要な戦力。英国遠征でも、そのタフネスぶりを発揮してくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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