はじめてのマグにもぴったり！成長に合わせて長く使える♪かわいさと使いやすさを両立した【リッチェル】ミッフィーのスマートマグがAmazonで今すぐ買える！
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毎日の水分補給がもっと楽しくなる♪かわいさ満点の【リッチェル】ミッフィーマグがAmazonで販売中！
大きすぎないダイレクト飲み口で、コップ飲みの練習にピッタリ。ストロー卒業後のダイレクト飲み2WAYマグ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ロックレバー付き。漏れにくく、お出かけに便利。ワンプッシュで簡単に開閉できる。
大人と同じ流量の飲み口なので、コップ飲みへスムーズに移行しやすい。
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1つのボトルのフタを付け替えて、ダイレクトマグ、タンブラーとして使える。
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