「広島−中日」（２８日、マツダスタジアム）

広島県出身の女優・藤粼ゆみあが、始球式に登場した。

赤いパンツと自身の誕生日にちなんだ背番号「２１６」のカープユニでマウンドへ。ボールはワンバウンドとなったが、しっかりベース盤の方向へいき、満面の笑みを浮かべて跳びはねた。投球後、「投げる前まではすごいドキドキしてたんですけど、投げ終わったら一瞬であっという間でしたね」と振り返った。

藤粼は２００８年生まれ。Ｎｅｔｆｌｉｘ『パレード』で俳優デビューし、第１０２回全国高校サッカー選手権大会１９代目応援マネージャーを務めた。現在配信中のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『イクサガミ』ではヒロイン香月双葉役を演じ、注目を浴びた。

第一生命ホールディングスのＣＭでは今田美桜らと共演。２６年４月から広島テレビ「テレビ派」にコーナー出演するなど、活躍の幅を広げている。

売り出し中の１８歳にＳＮＳでも反響が広がり「ぶち可愛かった」、「ときめいた人が多そう」、「これからの活躍間違いなし」などの声が上がっていた。