世界の頂点を決めるドバイワールドカップデーが、現地時間3月28日にメイダン競馬場で開催される。注目はフォーエバーヤング。昨年あと一歩届かなかった大舞台に再び挑み、悲願のタイトル奪取を狙う。

また、UAEダービーはケンタッキーダービーへと繋がる重要な一戦。日本から参戦する3歳勢にとっても、世界へ飛躍する足がかりとなる。芝・ダートともに日本馬が揃った一夜、各路線でどこまで存在感を示せるか注目が集まる。

【ドバイWC】矢作師「（瑠星を）全面的に信頼しています」フォーエバーヤング万全の状態で世界決戦へ

ルガル (C)Dubai Racing Club

坂井瑠、鮫島駿らが参戦

●UAEダービー（G2）

第4レース 1900メートル（ダート）

日本時間3月28日（土）22時30分（現地時間3月28日（土）17時30分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

パイロマンサー（牡3・栗東・吉村圭司）J.ドイル

ワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）C.デムーロ

●アルクオーツスプリント（G1）

第5レース 1200メートル（芝）

日本時間3月28日（土）23時20分（現地時間3月28日（土）18時20分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

ルガル（牡6・栗東・杉山晴紀）鮫島克駿

●ドバイゴールデンシャヒーン（G1）

第6レース 1200メートル（ダート）

日本時間3月28日（土）23時55分（現地時間3月28日（土）18時55分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

アメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

●ドバイターフ（G1）

第7レース 1800メートル（芝）

日本時間3月29日（日）0時35分（現地時間3月28日（土）19時35分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

ガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）坂井瑠星

●ドバイシーマクラシック（G1）

第8レース 2410メートル（芝）

日本時間3月29日（日）1時10分（現地時間3月28日（土）20時10分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

※JRA所属馬の出走予定なし

●ドバイワールドカップ（G1）

第9レース 2000メートル（ダート）

日本時間3月29日（日）1時45分（現地時間3月28日（土）20時45分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

ドバイワールドカップデーが開催されるメイダン競馬場 (C)Yushi Machida

生中継も実施

●テレビ

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「ALL IN LINE 世界の競馬 2026ドバイワールドカップデー中継」

放送日時：3月28日（土）23時30分から26時30分（再放送あり、初回のみ無料放送）

メイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデーについて、ドバイゴールデンシャヒーン（G1）、ドバイターフ（G1）、ドバイシーマクラシック（G1）、ドバイワールドカップ（G1）の模様が放送される。