【ドバイWCデー】フォーエバーヤング昨年の雪辱へ…直前まとめ＆見どころ、日本勢がメイダンで激突
世界の頂点を決めるドバイワールドカップデーが、現地時間3月28日にメイダン競馬場で開催される。注目はフォーエバーヤング。昨年あと一歩届かなかった大舞台に再び挑み、悲願のタイトル奪取を狙う。
また、UAEダービーはケンタッキーダービーへと繋がる重要な一戦。日本から参戦する3歳勢にとっても、世界へ飛躍する足がかりとなる。芝・ダートともに日本馬が揃った一夜、各路線でどこまで存在感を示せるか注目が集まる。
【ドバイWC】矢作師「（瑠星を）全面的に信頼しています」フォーエバーヤング万全の状態で世界決戦へ坂井瑠、鮫島駿らが参戦
●UAEダービー（G2）
第4レース 1900メートル（ダート）
日本時間3月28日（土）22時30分（現地時間3月28日（土）17時30分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
・出走予定JRA所属馬
パイロマンサー（牡3・栗東・吉村圭司）J.ドイル
ワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）C.デムーロ
●アルクオーツスプリント（G1）
第5レース 1200メートル（芝）
日本時間3月28日（土）23時20分（現地時間3月28日（土）18時20分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
・出走予定JRA所属馬
ルガル（牡6・栗東・杉山晴紀）鮫島克駿
●ドバイゴールデンシャヒーン（G1）
第6レース 1200メートル（ダート）
日本時間3月28日（土）23時55分（現地時間3月28日（土）18時55分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
・出走予定JRA所属馬
アメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
●ドバイターフ（G1）
第7レース 1800メートル（芝）
日本時間3月29日（日）0時35分（現地時間3月28日（土）19時35分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
・出走予定JRA所属馬
ガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）坂井瑠星
●ドバイシーマクラシック（G1）
第8レース 2410メートル（芝）
日本時間3月29日（日）1時10分（現地時間3月28日（土）20時10分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
※JRA所属馬の出走予定なし
●ドバイワールドカップ（G1）
第9レース 2000メートル（ダート）
日本時間3月29日（日）1時45分（現地時間3月28日（土）20時45分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
・出走予定JRA所属馬
フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
●テレビ
・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb
「ALL IN LINE 世界の競馬 2026ドバイワールドカップデー中継」
放送日時：3月28日（土）23時30分から26時30分（再放送あり、初回のみ無料放送）
メイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデーについて、ドバイゴールデンシャヒーン（G1）、ドバイターフ（G1）、ドバイシーマクラシック（G1）、ドバイワールドカップ（G1）の模様が放送される。