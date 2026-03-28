サッカー日本代表の森保ジャパンは英グラスゴーでスコットランド代表と日本時間２９日（午前２時キックオフ）、国際親善試合に臨む。

ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。格下とはいえ、競争激しい欧州予選を勝ち抜き１９９８年大会以来７大会ぶりのＷ杯出場を決めたチーム。直近５試合は４勝１敗と調子も良い。 ＤＦロバートソン（リバプール）やＭＦマクトミネイ（ナポリ）といった世界のトップで活躍している選手が多く在籍し、今回招集された２６人中１０人が欧州５大リーグでプレーしている。

日本でも注目されているスコットランド代表が、セルティックでプレーする２８歳のＤＦキーラン・ティアニーだ。かつてアーセナル（イングランド）に在籍し、現在は前田大然や旗手怜央らと同じチームでプレーしている。

セルティックと言えば、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏が所属したクラブだ。今回は試合を配信先するＵ―ＮＥＸＴで中村氏が日本代表戦を初解説を務めることでも注目を集めているが、現地でティアニーと約２０年ぶりに再会を果たし、話題となった。英雄と言われたセルティック時代に、中村氏は、当時まだ少年だったティアニーに自分のスパイクを贈ったことでも知られる。再会の模様は現地紙「ＴＨＥ Ｓｃｏｔｔｉｓｈ Ｓｕｎ」でも報じられた。