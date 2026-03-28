ゲラン「ミュゲ」2026年版♡スズランを纏う特別な香りと限定ボトル

春の訪れを告げる“スズランの日”に向け、ゲランの象徴的な香り〈ミュゲ〉が2026年も特別な装いで登場♡芸術性あふれるビーボトルに、繊細な刺繍とグリーンのリボンを纏った限定フレグランスは、まさに春の詩のような存在。香りと美しさを同時に楽しめる、特別な一本に注目です。

刺繍で彩る芸術的ビーボトル

2026年のミュゲは、パリの刺繍メゾン「アトリエ・ヴェルモン」とのコラボレーションによって誕生。

柔らかなグリーンのシルクタフタリボンは、日本の伝統技法「絞り」を取り入れて立体的に仕上げられています。

さらに、手刺繍で表現されたスズランの花には、パールのような輝きが宿り、まるで本物の花が咲いているかのような繊細さ。

一本一本が職人の手仕事によって完成される、まさに芸術品のようなボトルです。

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春を閉じ込めたフローラルの香り

香りは、スズランを主役にしたフレッシュフローラル。

ジャスミンやローズが重なり合い、透明感のある優雅なブーケを演出します。グリーンノートの爽やかさと、ほんのりとした甘さが調和し、まるで朝露に濡れたスズランを摘み取ったようなみずみずしさ。

歴代の調香師たちによって受け継がれてきた〈ミュゲ〉は、自然の儚さと生命力を感じさせる、特別な香りに仕上がっています。

商品情報

エクセプショナルピース ミュゲ オーデトワレ

価格：122,430円(税込)

発売日：2026年4月1日（水）一部店舗限定発売／4月2日（木）ゲラン公式オンラインブティック発売

取扱店舗：ラブティックゲランギンザシックス、伊勢丹新宿店、銀座三越、西武百貨店池袋本店、日本橋髙島屋S.C.、阪急うめだ本店、髙島屋大阪店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎

※店舗により取扱いが異なる場合があります。

春を纏う特別な一本を手にして♡

数量限定で登場する2026年のミュゲは、香りだけでなくビジュアルでも心を満たしてくれる特別なフレグランス♡自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりです。春のはじまりを感じるこの季節、ゲランならではの優美な香りとともに、日常を少し特別に彩ってみてはいかがでしょうか♪