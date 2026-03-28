前日２７日の開幕戦ではルーキーが大活躍したが、この日も躍動した。中日のドラフト２位・桜井（東北福祉大）は広島戦にプロ初登板初先発し、７回を３安打９三振１失点の好投を披露した。６回まで広島打線を２安打に封じると、七回に満塁から押し出し四球で１点を与えたものの、その後のピンチを封じて最少失点で切り抜けた。味方の援護に恵まれず、初勝利こそ逃したものの、堂々のデビューを飾った。

巨人のドラフト２位・田和（早大）は２点ビハインドの九回にプロ初登板を果たし、２三振を奪うなど１回を無失点投球をみせた。

前日、打のヒーローとなった広島のドラフト１位・平川はこの日は守備で魅せた。四回１死満塁からサノーの中飛でタッチアップした岡林を好返球で本塁タッチアウトにし、先制点を防いだ。

２７日の開幕戦では、ともに開幕投手を務めた巨人のドラフト１位・竹丸、ロッテの同２位・毛利がプロ初勝利をマーク。野手では広島の平川、同３位の勝田がスタメンでフル出場し、平川が九回に同点適時打、勝田がサヨナラ打を放つなど活躍した。

２９日にも２人のルーキー投手がデビュー。楽天のドラフト１位・藤原（花園大）がオリックス戦の、巨人の同３位・山城（亜大）が阪神戦の先発マウンドに上がる予定で、ルーキーの活躍が注目される。