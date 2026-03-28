早めの準備が余裕を持ったスタートにつながります。

入園入学など子どもたちの新生活に備える、手作りのための『ハウツー本』を紹介します。

春は入園・入学のシーズン。そして、新しい学年が始まります。

子どもたちが新生活を楽しく、快適に過ごすために前もって準備しておきたいのが、お弁当のレシピや通園・通学に便利なバッグや小物です。

長崎市の書店では、特設コーナーに、愛情をたっぷり込めて手作りできる『ハウツー本』が並びます。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「いつかやろうと思っていると、あっという間に日にちが過ぎてしまったり、ミシンを出したら壊れていたりすることもあるので早めに本を買ってこういうのを作ろうと生地や材料を準備したらいい」

通園・通学に役立つアイテムを手作りする『ハウツー本』。

◇おしゃれな通園・通学アイテム 朝日新聞出版 1,650円(税込)

手作りなら好きな柄やフリルなどの装飾を選び、ポケットなども大きさや位置が自由自在です。

『はじめてでもきちんと作れるおしゃれな通園・通学アイテム』では、何でも入る手提げに体操着用の巾着袋や、シューズケースといった必需品のほか、水筒カバーや防水の水着入れ、遠足用のナップサックなど、用途に合わせたさまざまなアイテムの作り方が紹介されています。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「例えば1枚の布から3種類のバッグを仕立てて作ることができることや、名前や目印をつけるためのグッズの作り方も載っているので、バッグを作った後にこれを付けたらよりオリジナリティが出る」

写真付きで細かく解説されているのでソーイングに初めて挑戦するお母さんも安心。

大人も使いたくなるデザインなのでバッグの親子コーデもおすすめです。

◇パンどろぼう いとしのステッチ＆てづくりこもの 柴田ケイコ KADOKAWA 1,540円 (税込)

子どもに大人気の絵本『パンどろぼう』がテーマの手芸本。

登場するキャラクターのステッチは63種類で、図案や型紙はダウンロードも可能になっています。

刺しゅうの基本も詳しく解説しているので初心者にもオススメです。

通園・通学の間も『パンどろぼう』の世界が楽しめます。

◇かんたん！かわいい！ はじめての園児のおべんとう 上島亜紀 西東社 1,100円(税込)

園児向けのお弁当に特化した、かんたんレシピ集です。

作りおきのおかずを朝から詰めるだけで、栄養満点のおいしいお弁当が15分で完成します。

小さな子どもが食べやすい味やサイズ感が考えられていて、食べ残しも減らすことができます。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「おにぎりの大きさ。年小さんだったら4cm、年中だったら4.5cm、年長だったら5cmというふうに、これぐらいの大きさにすればいいと書いてある。お肉を食べやすくするアイデアも載っていて非常に画期的」

詰め方のコツや、衛生対策デコレーションのアイデアも盛りだくさんで、実用的なレシピ本です。